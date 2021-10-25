泡湯賞楓、最美紅葉鐵道路線！網友最愛的「日本10大紅葉景點」排名大公開

東北賞楓名所「鳴子峽」是許多鐵道迷及攝影師的聖地。 圖：日本旅行情報局／提供

【旅奇傳媒/責任編輯張子凌整理】想念日本紅葉嗎？2020年疫情爆發，導致旅人們的日本追楓計畫被迫喊卡，為和大家一同重溫旅行回憶，日本旅遊情報媒體「日本旅行情報局」在Facebook粉絲專頁推出一系列「線上賞楓」貼文，獲得廣大迴響。大批粉絲紛紛在留言區分享自己的旅遊經驗、照片，還有不少粉絲tag親朋好友，約好解封後一起衝日本，對紅葉的熱愛程度一點也不輸櫻花呢！

隨著2021年紅葉季到來，本篇特別整理「粉絲最喜歡的10大賞楓貼文」，快來看看網友喜愛的紅葉打卡點是否跟您心中的排名一致！

▌TOP 10 山形縣－最上峽

搭過的粉絲都說讚！曾是經典日劇「阿信」拍攝地的最上川，首推的遊覽方式便是搭船順流而下。近1小時的航程中，可欣賞到溪谷間的楓紅景致。其中又以白糸瀑布和紅色鳥居相襯的美景，最讓人印象深刻。

▲最上峽。 圖：日本旅行情報局／提供

▌TOP9 栃木縣－中禪寺湖

水氣氤氳的中禪寺湖，是在地日本人木下桑為了讓身在海外的粉絲也能同步感受紅葉魅力，特別在一大清早拍攝的紅葉照，搭配後方男體山景更加夢幻。五彩的紅葉美景被粉絲譽為人間仙境，並建議安排行程時，可為日光保留兩天的停留時間。 ▲中禪寺湖。 圖：木下さん／提供

▌TOP 8 京都近郊賞楓景點 5選

遠離市區塵囂、避開擁擠人群的京都近郊紅葉景點，讓你疫後也能安心愜意地賞楓！不論是從龜岡至嵐山全長16公里的「保津川遊船」、擁有紅葉參道的「光明寺」、丹後紅葉寺「金剛院」、綾部市代表性景點「大本神苑」，或是已有近千年歷史的「淨琉璃寺」，都超值得收藏！ ▲淨琉璃寺。 圖：京都府／提供

▌TOP 7 滋賀縣－玄宮園

彥根市的大名庭園「玄宮園」，可眺望琵琶湖八景之一的「彥根城」。賞楓之外，11月還會舉辦「錦秋玄宮園燈火會」，景色之美令人難以忘懷。 ▲玄宮園。 圖：日本旅行情報局／提供

▌TOP 6 岐阜縣－白川鄉

北陸童話村「白川鄉合掌村」，以造型古樸的茅草屋深植人心。若想一覽被秋葉染紅的合掌村聚落，天守閣展望台絕對是個不錯的選擇。往年10月底～11月初當地會舉辦夜間點燈，一棵棵黃紅色的楓樹，在燈光下呈現夢幻又迷人的氛圍。不只讓沒去過的人心動，去過的粉絲更表示想一去再去！ ▲白川鄉合掌村。 圖：日本旅行情報局／提供

▌TOP 5 德島縣－大步危小步危

綿延8公里的V字型溪谷秘境「大步危小步危」因周圍都是懸崖斷壁，不論大步走、小步走皆危險而得名。推薦搭船飽覽碧綠河川、灰白岩壁及紅黃相間的楓葉絕景。這裡讓粉絲為之傾倒的可不只有美景，香魚料理也十分美味。 ▲大步危小步危。 圖：日本旅行情報局／提供

▌TOP 4 宮城縣－鳴子峽

栗駒國家公園內的「鳴子峽」，紅葉期間最吸引人的莫過於列車在滿山楓紅中，從隧道駛出的瞬間。每年一到秋季就能見到大批遊客站在大深澤橋上捕捉列車通過隧道的身影，希望能一口氣將峽谷、楓樹、隧道、列車拍進同張照片中。據去過的粉絲表示，早上列車班次比較密，建議可以上午前往。 ▲鳴子峽。 圖：日本旅行情報局／提供

▌TOP 3 廣島縣－龍姫湖（溫井水庫）

堤高156公尺的溫井水壩，僅次於黑部水壩，是日本第二高的水壩。11月起水壩上的「龍姬湖」逐漸染上鮮豔秋色，搭配群山湖泊的絕美風光，美到令粉絲直呼「想飛！想飛！想飛！」

▲龍姫湖。 圖：日本旅行情報局／提供

▌TOP 2 福島縣－只見線

橫跨福島縣及新潟縣的「只見線」，曾被日本經濟新聞評選為最美紅葉鐵道路線。全長約135公里，其中又以會津檜原站到會津西方站間的「第一只見川橋樑」尤為人知。紅葉搭配鐵橋倒映在只見川上的景致，隨手一拍都像明信片。秋楓迷人之外，冬季的雪景也令粉絲嚮往。 ▲第一只見川橋樑。 圖：福島縣／提供

▌TOP 1 秋田縣－乳頭溫泉鄉

秋田知名溫泉區「乳頭溫泉鄉」，可在露天溫泉欣賞金紅交錯的楓景。在紅葉環抱下泡湯賞楓，身暖心也暖，超享受。頗負盛名的「鶴之湯」不用說，「黑湯溫泉」、「妙乃湯」、「蟹場溫泉」也都有粉絲的足跡呢！

▲乳頭溫泉鄉。 圖：日本旅行情報局／提供

◎此排行依照「日本旅行情報局Facebook」2020年賞楓貼文的觸及人數排序。

◎更多10大人氣賞楓文情報請參考「日本旅行情報局 大福家族」。

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