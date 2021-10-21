來自國寶級礦石「北投石」的緣分！北投溫泉ｘ玉川溫泉結緣十周年紀念碑亮相

【旅奇傳媒/日本部報導】有藥石之稱的北投石平均130年才能長出1公分的礦物結晶，而世界上唯二的北投石產地就在台北的北投溫泉、秋田的玉川溫泉。因為這樣珍貴的緣分，兩地在2011年8月締結合作協約，年年都會互相交流。

今年適逢10周年，玉川溫泉特別設置北投石結緣紀念碑，上頭印有大大的北投溫泉、玉川溫泉字樣，讓遊客更加認識兩地之餘，也能感受到滿滿的台日情誼。

疫後若有機會走訪東北最大規模的溫泉療養場「玉川溫泉」，除了享受湯療、天然岩盤浴，不妨也與紀念碑拍張照，一起見證獨特的北投石之緣吧！

▲玉川溫泉擁有日本第一強酸性溫泉泉水（pH1.2）。被譽為是療癒之湯，年年吸引大批湯客到此靜養長住，改善病痛。 圖：日本旅行報局／提供

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