包場紅葉寺院任你遊！京都紅葉季最強住宿方案
【旅奇傳媒/日本部報導】美到讓人屏息！「京都布萊頓飯店（KYOTO BRIGHTON HOTEL）」推出的紅葉包場住宿方案今年將在11月中旬開跑，每天會安排1處京都超夯的紅葉寺院包場，包含：安樂寺、北野天滿宮、高台寺、詩仙堂、寶嚴院等，讓住客獨享紅葉美景與參拜，不用擔心人擠人。
行程為住宿1晚後，隔天早上7點從飯店出發，全程約2小時後再返回飯店吃早餐。包含住宿、來回接送及門票費、和/洋式特製早餐2選1等，雙人房1泊2食每人每晚28,000日圓起，還能拿到原創御朱印。最為厲害的是，該方案並非受到疫情衝擊後的創意，早已持續實施20多年之久！想享受一趟無人打擾的京都紅葉之旅，現在就能先為旅程規劃準備！
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