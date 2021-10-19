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寶可夢主題樂園2022年登場！日本環球影城「超級任天堂世界」後再一力作
今年春天終於正式開幕的，以瑪利歐賽車為首的「超級任天堂世界」引起話題，亦成為任天堂電玩粉絲必朝聖之所。時至秋天，日本環球影城再公布，已確定聯手全球超人氣的IP巨頭《精靈寶可夢》（舊譯：神奇寶貝），將打造精靈寶可夢主題樂園，預計最快於2022年問世。
日本環球影城這次的聯盟公告，其實並沒有講得非常細節，主要表示與精靈寶可夢股份有限公司確定中長期戰略結盟，將規劃多項企劃，為世界帶來更多新的娛樂體驗。而其中一項企劃，便是作為日本環球影城主題樂園的夥伴之一，最快將在2022年登場。然而，對於具體的樂園主題、規模以及形式，目前都沒有進一步的情報。而公告中，簽約雙方的社長也僅都表示，將透過這次的聯手，希望能創造出更多新且有趣的娛樂園地。
儘管沒有說得非常具體，不過就公告最後，日本環球影城表示希望能透過自身所擁有的主題樂園企劃力，結合精靈寶可夢股份有限公司那「豐富現實與虛擬世界」的念想，打造出令人耳目一新的夢幻樂園。無論是何種形式，將有多少主題企劃，光是知道這兩大強強聯合，想必已經讓不少人充滿期待。
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