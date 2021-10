翻出相機裡的品川區！ 「東京旅遊達人」照片攝影作品大挑戰，有獎募集到年底

疫情以來已經一年多,不管是不能從日本飛回台灣,還是不能從台灣飛來日本的日子,大家都還好嗎?在這樣的現況下,依然無法阻止我們想旅行的心,而人類最大的幸運之處,就在於有無限的思想力。所以,這次JAPANKURU與東京品川觀光協會(しながわ観光協会)一起,推出「東京旅遊達人大挑戰之 品川區知多少照片攝影作品有獎募集活動」,不知道哪些地方是品川區的話,別著急,可以參考下文的品川區內景點介紹。

想邀請一樣喜歡東京的你,一同透過影像來旅行。無論是過去的旅遊照片,還是有辦法因此前往當地拍攝的照片,都歡迎投稿參加活動。無論你身在日本還是台灣,即便分隔兩地,透過你鏡頭下的景色,讓大家一起來一場獨特的小旅行吧。

大井町、大森海岸一帶:水族館與競馬場 飲食店街走透透

位於品川區東南一帶,與大田區接壤,有京濱運河流經,更有東京境內一大競馬場,且冬季點燈秀十分有名的大井競馬場,以及每次提到「品川」兩字,必然會被提到的品川水族館。在JR大井町站附近,有個頗為私房的昭和復古飲食商店街——東小路飲食店街。而京急本線的立會川站附近,則有著名的幕府英雄坂本龍馬像,且周邊有運河及綠道公園,非常適合散步。

天王洲Isle一帶:藝文散策與海景日劇取景地

在品川區東北角的天王洲Isle一帶,是東京都內非常有人氣的現代藝文散策地。這一帶有被打造成藝文特區的倉庫街,還有以建築藝術為主的WHAT CAFÉ等,都是非常值得喜歡藝術的朋友前往拜訪的設施。當然,這一帶也有許多時尚美食餐廳,包括Restaurant Ride、人氣的T.Y.HARBOR等,而天王洲的那座「交流橋(ふれあい橋)」,也是不少日劇的取景地,另外這裡也有人氣日劇《月薪嬌妻》的取景地唷。

戶越、中延、荏原、武蔵小山一帶:老東京復古商店街巡禮

品川區有個裏東京,藏著三大人氣古早商店街。如果有看過旅日作家張維中的《東京小路亂撞》,想必對戶越銀座不會陌生。而若喜歡戶越銀座這樣的復古商店街散策,那麼同樣在那一帶的中延商店街也是不容錯過的,而且它還是有遮蔽的那種半室內商店街。至於武藏小山,是品川區蠻有人氣的居住地,在這裏的武藏小山商店街歷史悠久的商店街,深受當地人喜愛,而商店街內藏著各式美食,包括人氣打卡聖代「王樣與草莓」,還有以可愛的觀光大使大耳狗為主題的觀光案內所。

五反田、大崎一帶:賞櫻賞楓賞夜景

品川區西北與目黑區接壤的五反田大崎一帶,有目黑川流經,作為東京櫻花名景的目黑川流入品川區,春是河岸兩側一樣能見到櫻花紛飛的美景。且相對中目黑那邊的河道,品川區內的目黑川河道變寬,賞起櫻來又是不一樣的風景。而在品川區內的五反田一帶附近,有個池泉回遊式庭園的池田山公園,是非常適合賞楓的景點。如果喜歡拍攝夜景或是現代都市感,那麼不妨到大崎站周邊走走,這裡能見到都會感卻不失綠意的商業複合式大樓,也有星巴克與TSUTAYA蔦屋書店並設的咖啡店。

追加推薦:品川觀光大使大耳狗喜拿小散步

萌萌的大耳狗喜拿是品川區的觀光大使,所以在品川區裡面,也有不少大耳狗喜拿的周邊景點或玩法。例如在大井町站一帶的品川區役所中,可以見到可愛的大耳狗喜拿雕塑:在武藏小山商店街中,有大耳狗喜拿主題設計的觀光案內所;也可以在oursinn阪急裡找到大耳狗喜拿的主題房間等。不過最有趣的,應該是品川區內可以找到多個的大耳狗喜拿人孔蓋,吸引很多粉絲前來收集小旅行。

【活動名稱】 東京旅遊達人大挑戰之 品川區知多少照片有獎募集活動

【參加對象】 日本在住或在台灣當地的繁體字使用者

【照片募集內容】 在東京品川區內觀光景點中拍攝的原創旅遊照片(盜圖可恥!!!)

【參加辦法】 在募集期間內,於FB個人頁面、粉絲團或者IG上公開PO出自己拍的在東京品川區觀光景點拍攝的旅遊照片,加上在地點定位及說明,並在PO文中加上#japankuru、#jk_2021_shinagawa 、#photochallenge(記得tag都要加好,才是順利參賽唷!投稿範例可見下文)

【募集期限】即日起至2021.12.31 23:59

【評選結果公布】2022.1.14(五)同時公佈於「JAPANKURU日本酷樂網站」、「JAPANKURU日本酷樂粉絲團」、「JAPANKURU日本生活應援團」、「品川觀光協會(しながわ観光協会)網站」

【投稿注意事項】

嚴禁盜圖,被發現證實盜圖或是有著作權及肖像權等侵權者,將失去活動資格,且須自負侵權結果,詳細請參閱文末「活動注意事項」。

同意投稿之照片等素材,讓JAPANKURU轉載為特輯文章及活動宣傳PO文至JAPANKURU官網及關連頻道公開。

同意投稿之照片等素材,讓品川觀光協會(しながわ観光協会)轉載至其官方網站及相關社群頻道(包括臉書、IG、LINE官方帳號等)公開,以宣傳本活動。

得獎照片等素材,同意且願意提供檔案讓品川觀光協會(しながわ観光協会)進行其他觀光宣傳之利用。

FB投稿請記得設定為「公開(有地球標示)」,IG的帳號亦須為公開帳號。

徵選得獎者,請留意臉書或IG私訊,JAPANKURU將透過這兩個管道通知得獎者,且需提供個人資料。若得獎者10日內無回覆訊息,將視同放棄得獎資格。

本活動獎品寄送範圍,包括日本國內及台灣本島(不包括金馬澎等外島地區)。

參與本活動前,請詳閱文末之活動相關注意事項。

【投稿範例】

FB PO文範例

IG PO文範例

10名得獎獎項和獎品,先和大家分享~

● 入選佳作獎 5名 ●

獎品:品川區觀光大使「大耳狗喜拿」禮包 或 品川區觀光大使實習生「20歲的(坂本)龍馬」大禮包

● 最佳美食獎 1名 ●

獎品:品川區內商品券5000日圓(有效使用期限:5年)

● 優秀獎 2名 ●

獎品:品川水族館門票雙人組或是 TOKYO MEGA illumination大井競馬場點燈秀門票與可愛手帕雙人套組

※TOKYO MEGA Illumination 2021-2022預計在10/16起開跑,詳情可參考活動官方網站。

● 最優秀獎 1名 ●

獎品:屋形船乘船券雙人套票(包含用餐)

● 品川觀光大使之大耳狗特別獎 1名●

獎品:作為觀光大使獎,我們準備了精彩大禮,先和大家賣個關子,活動開始後我們會擇期公布,大家可以保持關注JAPANKURU日本酷樂粉絲團唷。

看到這裡,已經想起來你曾經去過或是有想要到品川區的哪裡走走嗎?快跟我們分享你精彩的旅遊照片,讓大家一起都可以乘著影像去旅行吧。更多品川區相關的旅遊觀光資訊,可以參考品川觀光協會(しながわ観光協会)網站。

・請勿提供經過合成等明顯刻意加工過的照片。

・參賽照片需為參賽者親自拍攝,且參賽者本人為照片唯一所有人及著作人。若有使用他人照片之情形,主辦單位將取消參賽資格。

・參賽照片需為未經發表或無發表計畫的作品。經發現重複參加其他比賽或有抄襲疑慮之作品,主辦單位將撤銷參賽資格。關於發表在社群網站或部落格之作品則不在此限。

・參賽者上傳有人像的照片時,請徵得被拍攝者的同意後再行上傳。此外,若被拍攝者為未成年,則需取得監護人同意。若有任何侵害他人著作權、肖像權之行為,與其相關之糾紛,主辦單位一概不負責。

・確定得獎後,若發現明確違規之情事,主辦單位將取消得獎資格。

・參賽者需同意得獎後授權記載於得獎名單,並提供給主辦單位使用。

・由參賽者提供的個人資訊,主辦單位僅會用於照片選拔、攝影比賽相關業務連絡及獎品寄送等使用目的。

・主辦單位不會在未經參賽者本人的事前同意下,將參賽者的個人資訊予以公開或提交給業務委託業者以外的第三人。 ・網路通信費及連線費用將由參賽者負擔。上網時若發生連線問題,主辦單位一概不負責。

・與選拔經過、選拔結果相關的諮詢,主辦單位一概不予回應。

含有以下內容的投稿請勿上傳。 且經主辦單位判斷與以下內容吻合之投稿,將不予列入選拔。

・違反參賽辦法的內容

・對個人、企業、團體等有中傷或有侵害隱私的內容

・與本網站主題或概念不符的內容 ・違反公共良俗或有違反嫌疑的內容

・含有買賣及交易意圖的行為,或針對特定網站及網址有曝光、宣傳之含意的內容

・含有任何妨礙比賽進行或毀損信譽之行為的內容

・恐與特定角色或藝人之權利有牴觸之內容

・與第三人之著作權、肖像權有牴觸之內容

・對第三人有毀謗、中傷或侵害其隱私之內容。有其嫌疑之內容亦適用本條款

・違反法律之內容。或與犯罪行為有關之內容。有其嫌疑之內容亦適用本條款

・其他由主辦單位判斷不適當之內容

※主辦單位保留變更徵選內容及徵選期間之權利。

© 2021 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L621155

