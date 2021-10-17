千萬朵「大波斯菊」綻放！長崎縣秋櫻花海 大海、高山入鏡美度升級
【旅奇傳媒/責任編輯-徐意雯】秋季除了紅葉，也是被稱為秋櫻的大波斯菊的盛開期。長崎縣內有多處大波斯菊花田，寬闊的花海後方有一望無際的海洋或是雄偉高山，將五彩繽紛的花朵映襯得更加嬌憐可愛。秋季造訪長崎，也別忘了將賞花加入行程中喔！
■佐世保市-展海峰■
佐世保近郊的展海峰，能用180度全景視野一覽九十九島的島嶼以及佐世保港口風光，是當地最具人氣的展望台之一。秋季有15萬株大波斯菊盛開，綿延達1公頃的花海十分壯觀，能讓花迷拍好拍滿。
花期：10月上旬～10月中旬
■諫早市-白木峰高原■
海拔330公尺高的白木峰高原是當地知名的賞花勝地，春天有約10萬株的油菜花與點綴其中的櫻花，秋天則是有20萬株大波斯菊席捲整片山頭。以有明海、雲仙岳為背景，粉白相間的花海在山坡上隨風搖曳，美得令人屏息。
花期：10月上旬～11月上旬
■島原市-島原火張山花公園■
島原火張山花公園在秋季有超過千萬株大大波斯菊的遼闊花海登場，以日本最年輕的「平成新山」為背景，風景極為壯麗。10月中旬後還有約6萬株向日葵輪番盛開，是秋季賞花踏青的好去處。
花期：10月上旬～11月中旬
■大村市-大又農園■
大又農園坐落於野岳湖畔，吃喝玩樂通通有！每年秋季約有30萬株大波斯菊於此盛開，以湖為背景的粉紅花海如夢似幻。花田旁的咖啡廳提供各種當季水果製成的甜點及咖哩等輕食，推薦必吃招牌蘋果派。
花期：9月下旬～10月中旬
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