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日本長崎打卡賞楓勝地！ 最美「紅葉名所景點」4選

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搭乘雲仙纜車可360度盡覽仁田嶺紅葉，遠眺有明海。　圖：長崎縣觀光連盟／提供
搭乘雲仙纜車可360度盡覽仁田嶺紅葉，遠眺有明海。　圖：長崎縣觀光連盟／提供

【旅奇傳媒/責任編輯-徐意雯】日本旅行最受歡迎的季節，除了春日賞櫻外，秋天的紅葉也是吸引遊客造訪的時期。九州地區的紅葉每年約於10月下旬陸續變色，依照緯度及地勢高低，一直到12月上旬左右都可欣賞到楓紅美景。長崎最知名的賞楓勝地為雲仙，搭配溫泉行程安排更加充實。其他還有超美打卡景點等，本文精選4處必賞長崎紅葉名所，作為下次造訪長崎時的參考。

 

■雲仙市-仁田嶺■

四季美如畫的仁田嶺，海拔高度1,080公尺，遍布八角楓、日本楓等120種紅葉植物，是九州首屈一指的紅葉名所。除了能搭乘雲仙纜車在空中360度俯瞰滿山滿谷的紅楓樹海，沿著仁田嶺循環道路自駕賞楓也是不錯的選擇。

紅葉期：10月下旬～11月上旬

▲雲仙仁田嶺為長崎頗具盛名的賞楓名勝處。　圖：長崎縣觀光連盟／提供
▲雲仙仁田嶺為長崎頗具盛名的賞楓名勝處。　圖：長崎縣觀光連盟／提供

 

■雲仙市-三十路苑■

每年只開放2週的賞楓勝地「三十路苑」，占地廣達8,000坪，栽有上百種紅葉植物，是六兵衛茶屋的經營者花費30多年歲月打造出的紅葉庭園。1,000棵楓樹相互交織的秋色美景不只白天好拍，日落後的夜間點燈更顯奇幻迷人。

開放期間：11月下旬～12月上旬，依紅葉狀況而異

雲仙三十路苑的紅葉夜間再燈光照射下更為迷人。　圖：長崎縣觀光連盟／提供
雲仙三十路苑的紅葉夜間再燈光照射下更為迷人。　圖：長崎縣觀光連盟／提供

 

■佐世保市-壽福寺■

壽福寺是佐世保必訪的紅葉景點，每年只在11月中旬對外開放10天左右。開放期間寺方會把部分地板換為壓克力板，在光線折射下，庭園的景致便會倒映出朦朧迷幻的「逆楓紅」。想要解鎖這般楓景的旅人，記得出發前先確認開放時間喔！

開放期間：11月中旬～下旬，依紅葉狀況而異

▲佐世保壽福寺的逆紅葉美景是近年打卡熱點。　圖：長崎縣觀光連盟／提供
▲佐世保壽福寺的逆紅葉美景是近年打卡熱點。　圖：長崎縣觀光連盟／提供

 

■對馬市-舟志紅葉街道■

「舟志森林公園」位於對馬島上，是依著舟志川而建的森林公園，從對馬機場出發約50分鐘車程。每年入秋後，沿著河岸綿延7公里長的紅葉街道逐漸變色，紅、橙、黃、綠4色混雜的斑斕美景，就像是打翻的調色盤映滿水面，別具風情。

紅葉期：11月上旬～下旬

▲充滿自然原始風情的對馬舟志紅葉街道。　圖：長崎縣觀光連盟／提供
▲充滿自然原始風情的對馬舟志紅葉街道。　圖：長崎縣觀光連盟／提供

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賞楓 美景 公園

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