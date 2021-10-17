日本長崎打卡賞楓勝地！ 最美「紅葉名所景點」4選
【旅奇傳媒/責任編輯-徐意雯】日本旅行最受歡迎的季節，除了春日賞櫻外，秋天的紅葉也是吸引遊客造訪的時期。九州地區的紅葉每年約於10月下旬陸續變色，依照緯度及地勢高低，一直到12月上旬左右都可欣賞到楓紅美景。長崎最知名的賞楓勝地為雲仙，搭配溫泉行程安排更加充實。其他還有超美打卡景點等，本文精選4處必賞長崎紅葉名所，作為下次造訪長崎時的參考。
■雲仙市-仁田嶺■
四季美如畫的仁田嶺，海拔高度1,080公尺，遍布八角楓、日本楓等120種紅葉植物，是九州首屈一指的紅葉名所。除了能搭乘雲仙纜車在空中360度俯瞰滿山滿谷的紅楓樹海，沿著仁田嶺循環道路自駕賞楓也是不錯的選擇。
紅葉期：10月下旬～11月上旬
■雲仙市-三十路苑■
每年只開放2週的賞楓勝地「三十路苑」，占地廣達8,000坪，栽有上百種紅葉植物，是六兵衛茶屋的經營者花費30多年歲月打造出的紅葉庭園。1,000棵楓樹相互交織的秋色美景不只白天好拍，日落後的夜間點燈更顯奇幻迷人。
開放期間：11月下旬～12月上旬，依紅葉狀況而異
■佐世保市-壽福寺■
壽福寺是佐世保必訪的紅葉景點，每年只在11月中旬對外開放10天左右。開放期間寺方會把部分地板換為壓克力板，在光線折射下，庭園的景致便會倒映出朦朧迷幻的「逆楓紅」。想要解鎖這般楓景的旅人，記得出發前先確認開放時間喔！
開放期間：11月中旬～下旬，依紅葉狀況而異
■對馬市-舟志紅葉街道■
「舟志森林公園」位於對馬島上，是依著舟志川而建的森林公園，從對馬機場出發約50分鐘車程。每年入秋後，沿著河岸綿延7公里長的紅葉街道逐漸變色，紅、橙、黃、綠4色混雜的斑斕美景，就像是打翻的調色盤映滿水面，別具風情。
紅葉期：11月上旬～下旬
提供海內外旅遊最新消息，「旅奇傳媒」專業旅遊新聞‧豐富你的視野
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言