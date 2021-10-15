行經楓紅山谷的火車！宮城縣鳴子峽楓景令人驚艷　夢幻如童話故事

【旅奇傳媒/日本部報導】日本的紅葉名所總是令人流連忘返！位於宮城縣大崎市的鳴子峽紅葉楓光尤其令人驚豔，光是GOOGLE評論就超過2300則，更是許多鐵道迷及攝影師的聖地。每到賞楓時期，山谷間處處可見橙、黃色楓葉相互交錯的景致，其中最吸引人的莫過於列車在滿山遍野的楓紅中，從隧道駛出的瞬間。

▲站在「大深澤橋」上遠眺，可捕捉列車從山谷隧道進出的美景。 圖：一般社團法人東北觀光推進機構／提供

每年秋季總是吸引大批遊客站在大深澤橋上捕捉列車通過隧道的身影，希望能一口氣將峽谷、楓樹、隧道、列車拍進同張照片中。明年想前往的粉絲記得先查好列車班次，不然錯過可能要等上1小時呢！

▍鳴子峽．大深澤橋 ▍

賞楓期：10月中旬～11月上旬

交通：JR陸羽東線鳴子溫泉站轉乘紅葉號巴士，於鳴子峽中山平口前站下車

※拍攝點位於JR陸羽東線中山平溫泉站～鳴子溫泉站之間，列車班次>>

中山平溫泉站出發（往鳴子溫泉站）：立刻查閱時刻表

鳴子溫泉站出發（往新庄站）：立刻查閱時刻表

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