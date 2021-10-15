快訊

入秋首道冷空氣明午後起挾雨強襲！風力恐達輕颱標準

第一波地方創生券中籤號碼出爐！幸運兒掌握6大QA領券超迅速

行經楓紅山谷的火車！宮城縣鳴子峽楓景令人驚艷　夢幻如童話故事

旅奇傳媒 / 旅奇傳媒 TR Omnimedia
行駛於鳴子峽紅葉山谷中的陸羽東線小火車，每年的10月中旬～11月上旬是最佳賞楓期。　圖：一般社團法人東北觀光推進機構／提供
行駛於鳴子峽紅葉山谷中的陸羽東線小火車，每年的10月中旬～11月上旬是最佳賞楓期。　圖：一般社團法人東北觀光推進機構／提供

【旅奇傳媒/日本部報導】日本的紅葉名所總是令人流連忘返！位於宮城縣大崎市的鳴子峽紅葉楓光尤其令人驚豔，光是GOOGLE評論就超過2300則，更是許多鐵道迷及攝影師的聖地。每到賞楓時期，山谷間處處可見橙、黃色楓葉相互交錯的景致，其中最吸引人的莫過於列車在滿山遍野的楓紅中，從隧道駛出的瞬間。

▲站在「大深澤橋」上遠眺，可捕捉列車從山谷隧道進出的美景。　圖：一般社團法人東北觀光推進機構／提供
▲站在「大深澤橋」上遠眺，可捕捉列車從山谷隧道進出的美景。　圖：一般社團法人東北觀光推進機構／提供

　

每年秋季總是吸引大批遊客站在大深澤橋上捕捉列車通過隧道的身影，希望能一口氣將峽谷、楓樹、隧道、列車拍進同張照片中。明年想前往的粉絲記得先查好列車班次，不然錯過可能要等上1小時呢！

　　　　

▍鳴子峽．大深澤橋 ▍

賞楓期：10月中旬～11月上旬

交通：JR陸羽東線鳴子溫泉站轉乘紅葉號巴士，於鳴子峽中山平口前站下車

※拍攝點位於JR陸羽東線中山平溫泉站～鳴子溫泉站之間，列車班次>>

中山平溫泉站出發（往鳴子溫泉站）：立刻查閱時刻表

鳴子溫泉站出發（往新庄站）：立刻查閱時刻表

■ 更多賞楓情報，都在日本旅行情報局 FB

提供海內外旅遊最新消息，「旅奇傳媒」專業旅遊新聞‧豐富你的視野

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

溫泉 賞楓 鐵道迷

延伸閱讀

日本街上全是瘦子？ 網友列「4文化關鍵」：大嗑澱粉也不胖

新一代Honda Civic日本首月就繳出3千張訂單 手排車型佔35%！

日本澳洲加強結盟 擬規定澳軍在日犯罪不適用死刑

日本5旬夫婦欲接種流感 誤被施打COVID-19疫苗

相關新聞

行經楓紅山谷的火車！宮城縣鳴子峽楓景令人驚艷　夢幻如童話故事

【旅奇傳媒/日本部報導】日本的紅葉名所總是令人流連忘返！位於宮城縣大崎市的鳴子峽紅葉楓光尤其令人驚豔，光是GOOGLE評論就超過2300則，更是許多鐵道迷及攝影師的聖地。每到賞楓時期，山谷間處處可見橙

潮男潮女最愛喝！昭和風「冰淇淋蘇打汽水」掀流行　日本美食復古新浪潮

近年日本掀起一股復古咖啡店巡禮風潮，經營了幾十年、充滿昭和風情的咖啡店，已不再是阿伯阿姨的據點，反而成為時尚潮男潮女年輕人愛打卡的去處。

在家享受下午茶時光！「Afternoon Tea x 法國藝術家 Nathalie Lété」40周年紀念組合豪華登場

在家享受秋のAfternoon tea！Afternoon tea的人氣菜單「Afternoon tea組合」推出了在家也能開心享受的「40周年限定Afternoon tea組合」。

完全顛覆你的想像！打造東京奧運場館的日本建築大師隈研吾，竟還設計居酒屋!?

隈研吾在日本國內外參與了許多大型公共建設的設計，但其實大師不只接國家、國際型的大案子，居然還設計居酒屋！

一次飽覽7大瀑布！到靜岡河津吸收芬多精 品味頂級山葵丼飯

【旅奇傳媒/編輯部報導】獲得《米其林綠色指南》二星評鑑的「河津七瀑布」是散佈在「河津川」上七個瀑布的總稱。河津川從天城山脈流向相模灣，沿岸設有可以欣賞各個瀑布的步道，全長約850公尺，遊覽所需時間約1

年輕人新熱點！日本「西武園遊樂場」3大看點　復古樂園穿越昭和年代

日本埼玉縣的西武園遊樂場就看中這股熱潮而改造成復古主題，成為了最新話題熱點！讓我們來看看西武園遊樂場革新的原因和有什麼看點吧！

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。