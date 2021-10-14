潮男潮女最愛喝！昭和風「冰淇淋蘇打汽水」掀流行　日本美食復古新浪潮

【撰文:Anita/ 窩日本】

近年日本掀起一股復古咖啡店巡禮風潮，經營了幾十年、充滿昭和風情的咖啡店，已不再是阿伯阿姨的據點，反而成為時尚潮男潮女年輕人愛打卡的去處。

復古咖啡廳最具代表的飲料除了講究磨法、煮法的咖啡外，就是五顏六色的冰淇淋蘇打汽水了！為什麼這些有藍、有藍、有紅的飲料會如此受到歡迎呢？

昭和時期的冰淇淋蘇打汽水是「我很潮」的象徵？！

冰淇淋蘇打汽水為什麼突然又流行起來呢？

日本的冰淇淋蘇打汽水文化是在1902年，由老字號洋菓子店資生堂PARLOUR（就是賣化妝品的資生堂公司）餐廳開始提供。正值文明開化的西洋文化引進期，冰淇淋和蘇打汽水正是代表西洋的時尚美食，因此喝冰淇淋蘇打汽水也對當時的人們來說就變成一件很潮而且有種小小奢華感的事。

有不少當年被大人帶去咖啡廳，從小喝冰淇淋蘇打汽水長大的人認為，這款飲料有一種能回憶起小時候的幸福感覺，並充滿懷念與鄉愁感。當然最重要的是五顏六色的視覺享受與入口的清涼爽快感不分男女老少都能接受，所以才能一直到現在都持續受歡迎。

尤其近年來因為年輕人熱愛拍IG美照，色彩繽紛的冰淇淋蘇打汽水在照片中總是特別吸睛，以致這款平民飲料又突然爆紅了起來。接下來為大家介紹幾間能品嚐到特色口味的冰淇淋蘇打的店家。

特色冰淇淋蘇打店推薦

①旅する喫茶（旅行喫茶）

被稱為點燃冰淇淋蘇打汽水之火的喫茶店，『旅行喫茶』的特別之處在於他們在餐點上實現了「旅行」的要素。在旅行中發現地方食材魅力，並使用於自家冰淇淋蘇打與咖哩飯等餐點上，以期間限定的方式提供。

二位店主一位是專攻飲食，並負責製作咖哩。一位是身兼服裝設計師與攝影師，負責製作冰淇淋蘇打汽水，甚至還出版了日本史上第一本冰淇淋蘇打汽水食譜。

店裡的飲料取名都很有詩意，分別是懷舊的綠、雨天、夕陽、青空、夜空，隨著季節還會變化糖水，像是四月使用的糖水就是用櫻花口味的。最近和日本飲料大廠KIRIN的檸檬蘇打汽水合作了冰淇淋蘇打汽水教學，讓大家也能在家輕鬆享受美味。

地址：東京都杉並区高円寺南4-25-13 2階

營業時間：12:00~20:00 （周一公休）

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②二子玉川東急飯店

每間飯店都會有咖啡廳、酒吧，但是在疫情下日本限制賣酒，飯店酒吧要如何吸引客人就成了很大的課題。在東京二子玉川的東急飯店就想出了奇招-用冰淇淋蘇打汽水來招攬客人。

他們推出的口味非常地嶄新，除了有傳統口味哈蜜瓜、西瓜、鳳梨之外，還有小黃瓜、爆米花、泡泡糖等自創口味。這麼特別的飲料是不是很想都試試看？店家很聰明地推出了傳統與自創二款「評飲組合」，讓你一口氣可以喝到三種不同口味的冰淇淋蘇打汽水。

地址：東京都世田谷区玉川1-14-1 二子玉川ライズ30F

營業時間：14:00~19:30(6/5~9/30期間限定營業）

③純情喫茶 スガワラ（純情喫茶sugawara）

又是一個因為疫情關係而不得不轉換營業方針的店家。原本是酒吧「BAR RUMBULLION」，但日本政府的緊急事態宣言下，不能賣酒只好改提供冰淇淋蘇打汽水。

但店家可不因暫時換營業項目而隨便做做，能選擇的居然多達108種！理由是包含了「希望108聲鐘響後新冠肺炎就會消失」的願望，所以才會一口氣做出這麼多。

雖然菜單中有不少怪怪的名稱，像是「杉並」、「屋良內科」、「這個和馬桶蓋」⋯⋯，但運用了多種類的糖水，以及從町田市的老舖製冰店所生產含炭酸量較低的冰塊，結合了傳統的雞尾酒與現代技術去發想出的冰淇淋蘇打汽水，美味可說無庸置疑。

地址：東京都町田市原町田6-20-10 中野屋ビルB1F

營業時間：12:00~20:00

④金沢白鳥路ホテル山楽 （金澤白鳥路飯店山樂）

從1912~1926短短十年的大正時期，卻是日本一個很重要的年代。由於當時民主自由開放，外國文化大量引進，當時的美學、大正浪漫風情一直到現在都仍受到推崇。

金澤地區的白鳥路飯店山樂是一間充滿大正復古感的飯店，他們結合了大正當時流行的三種顏色、金澤特產金箔、與金澤有很深緣份的畫家竹久夢二作品，推出了「金澤・大正復古3色的金箔冰淇淋蘇打汽水」。

三色分別為「和平色．哈蜜瓜味」「蓳色．紫丁花味」「牡丹色．草莓味」。有趣的是大正時期的紳士都會戴黑框圓眼鏡，飯店可免費借給客人復古眼鏡來拍照。

地址：石川県金沢市丸の内6-3

營業時間：10:00~18:00

⑤Shin-Setsu

雖然不像前述的108種那麼多，但是Shin-Setsu也有多達24 種口味的冰淇淋蘇打汽水可選擇。

位於京都的Shin-Setsu前身是店主的祖母所經營的純喫茶，至2014年店主接手之後，以「孩童的BAR」為概念將裝潢改成50年代的美國風。由於地點位在日本的古都，不少人會特地在穿上浴衣或和服，來這裡感受和、洋衝突之美。

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店家另一項招牌是從上一代就傳承下來的鐵板鬆餅，請搭配冰淇淋蘇打汽水一起享用吧！

地址：京都府京都市中京区円福寺前町277

營業時間：14:00~20:00/周六13:00~20:00/週日、假日12:00~20:00

下次到日本的復古喫茶店先別急著點咖啡，不如試試冰淇淋蘇打汽水吧！說不定你會一喝就上癮唷！

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