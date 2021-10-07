一次飽覽7大瀑布！到靜岡河津吸收芬多精 品味頂級山葵丼飯

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河津七瀑布中的初景瀑布，瀑布旁男女雕像為《伊豆舞孃》故事裡的人物。　圖：美好伊豆創造中心／提供
河津七瀑布中的初景瀑布，瀑布旁男女雕像為《伊豆舞孃》故事裡的人物。　圖：美好伊豆創造中心／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】獲得《米其林綠色指南》二星評鑑的「河津七瀑布」是散佈在「河津川」上七個瀑布的總稱。河津川從天城山脈流向相模灣，沿岸設有可以欣賞各個瀑布的步道，全長約850公尺，遊覽所需時間約1小時，即可輕鬆飽覽七個瀑布各自不同的姿態美景。

▲河津七瀑布中的釜瀧瀑布。　圖：美好伊豆創造中心／提供
▲河津七瀑布中的釜瀧瀑布。　圖：美好伊豆創造中心／提供

大瀧瀑布 邊泡湯邊賞景

▲河津七瀑布中最大的大瀧瀑布。　圖：美好伊豆創造中心／提供
▲河津七瀑布中最大的大瀧瀑布。　圖：美好伊豆創造中心／提供

河津七瀑布每個瀑布都有不同特色，包括釜瀧、蝦瀧、蛇瀧、初景、蟹瀧、出合瀧、大瀧等七個瀑布。其中最大的「大瀧」瀑布約有30公尺的落差，寬達約7公尺，瀑水從玄武岩絕壁傾瀉而下，聲勢浩大，可說是大自然鬼斧神工的傑作。在大瀧瀑布底下的附近有個露天浴場，可在此處一邊沉浸泡湯的舒暢、一邊欣賞瀑布壯麗的景色。

初景瀑布 與伊豆舞孃合照

▲初景瀑布與雕像，為不可錯過的拍照景點。　圖：美好伊豆創造中心／提供
▲初景瀑布與雕像，為不可錯過的拍照景點。　圖：美好伊豆創造中心／提供

七個瀑布都是絕佳的拍照景點，尤其推薦落差約10公尺、寬約7公尺的「初景瀑布」，不僅規劃有步道延伸至瀑布底部，可近距離感受瀑水狂瀉的臨場感。瀑布一旁還有一座男女雕像，是諾貝爾文學獎作家川端康成代表作《伊豆舞孃》故事裡的主角和舞孃，搭配後方純白色瀑布的背景為雕像拍照，成為來此一遊的必拍照片。

河津山葵丼飯 在地必嘗美味

▲來河津不可錯過的山葵丼飯。　圖：美好伊豆創造中心／提供
▲來河津不可錯過的山葵丼飯。　圖：美好伊豆創造中心／提供

此外，河津町還以盛產山葵著名，用天城山脈的豐富泉水所栽種出來的高品質山葵頗負盛名，更被許多高級日本料理餐館使用。若想品嚐頂級山葵，推薦河津町內許多餐廳都有販售的「山葵丼飯」，這道料理在人氣電視劇《孤獨的美食家》中也出現過。在熱騰騰白飯上鋪上柴魚片和磨碎的山葵，雖是簡單的食材搭配，卻能夠享受山葵的原味和香氣。

▲河津以盛產高品質的山葵聞名，此為山葵田。　圖：美好伊豆創造中心／提供
▲河津以盛產高品質的山葵聞名，此為山葵田。　圖：美好伊豆創造中心／提供

▲新鮮的河津山葵。　圖：美好伊豆創造中心／提供
▲新鮮的河津山葵。　圖：美好伊豆創造中心／提供

◆交通方式： 東京車站→（新幹線）→熱海車站→（伊東線）→河津車站→（路線巴士）→水垂巴士站

伊豆觀光資訊網：https://izu-trip.com/

發現伊豆：https://www.explore-izu.com/

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瀑布 步道 泡湯

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