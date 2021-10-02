復原度100%！雲海中的天空之城就在「郡上八幡」
【旅奇傳媒/日本部報導】「郡上八幡城」是目前日本最古老的木造「重建城」，10月下旬到1月的早上8點前，運氣夠好就能碰上雲海將古城包圍的奇幻美景，乍看之下城堡就像是飄在雲上，也讓這裡被稱為「天空之城」。
「重建城」是什麼？原來明治時期頒布了「廢藩置縣」等政令，被廢藩的郡上藩，其古城也被解體。直到1933年才按照原來的模樣重建完工，因此稱為重建城，重建後的城池至今也有快90歲囉！
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