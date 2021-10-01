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一望無際的茶園露台！置身雲海仙境品好茶　還能眺望富士山

旅奇傳媒 / 旅奇傳媒 TR Omnimedia
▲可一邊眺望富士山，在茶園露台上品茶。　圖：するが企画観光局／提供
▲可一邊眺望富士山，在茶園露台上品茶。　圖：するが企画観光局／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】位在靜岡縣中部「駿河」地區，是日本第一茶鄉，綿延無際的茶園風光延伸至駿河灣，相連到日本第一聖山—富士山，造就「駿河」獨一無二的茶園風情。探訪茶園之時，還能享受邊賞富士山茶園夢幻美景與齒頰留香的好茶，一窺日本茶的風土人情。

清晨時刻曙光照耀茶園。　圖：するが企画観光局／提供
清晨時刻曙光照耀茶園。　圖：するが企画観光局／提供

眺望富士山與雲海縈繞的百年茶園 - MURAKAMI茶園

位在海拔350公尺高的「MURAKAMI茶園」（マルジョウむらかみ園），每到在日出曙光時刻，雲海包覆整個綠油油的茶園，在如此天然的自然風土下孕育出優質的好茶，最大的特色在於善用當地氣候與地質條件特色，以及代代相傳的栽培理念與方法種茶超過百年。講究無農藥、有機栽培且散發出獨特茶香，澀味中能釋放出獨特的鮮甜味，「MURAKAMI茶園」把種茶的意念與理想堅持展現其中。  

在彷彿置身仙境的茶園露台上品茶 - 豐好園

被稱作是天空的茶室「豊好園」位在興津川上游，海拔350公尺高的山里之間。隨季節與天氣的變化，時而如身處雲海間，時可眺望富士山，在這裡可以一邊品茶，一邊感受騰雲駕霧之感。園主片平次郎先生的「種茶就是生活的形式」理念，用不破壞環境的方式讓靜岡中部駿河地區好山好水的景觀，不僅看得到，也在茶葉裡感受得到。  

在茶園露台乘風納涼喝靜岡茶 - GREEN 8 CAFE

▲與大自然零距離，茶園露台上品嚐茶飲品。　圖：台灣人の1人靜岡案內所／提供
▲與大自然零距離，茶園露台上品嚐茶飲品。　圖：台灣人の1人靜岡案內所／提供

從在製茶工廠旁邊增設茶cafe起到茶園露台，茶農家直營的咖啡廳「GREEN 8 CAFE」（グリーンエイト）全部是親手打造的空間與創新研發的各式茶飲品。使用直營茶園生產的茶葉作原料，從綠茶、和紅茶（日式紅茶）、焙茶、調味茶至原創甜點等，提供多種可以品味、品嚐茶的風貌。讓喝茶不再是件拘束的事，充滿夢幻打卡特色的茶園露台，更是讓人忍不住少女心大噴發！

從茶葉走向永續發展的新形式 - 茶染Washizu

▲在茶染工房可體驗多種茶染製作。　圖：するが企画観光局／提供
▲在茶染工房可體驗多種茶染製作。　圖：するが企画観光局／提供

茶葉不僅能泡茶，還能使用茶葉作為染料！把製作過程中不使用的茶葉做為染料使用後，再將茶渣用於發酵堆肥，取之於這片土地，也回歸大地作為養分。傳承至靜岡傳統工藝代表之一「駿河和染」的精神，「茶染Washizu」讓茶葉本身用另一種形式走向永續發展，賦予新生命。在「茶染Washizu」的茶染工房可以體驗茶染，不同氣候變化下，出自不同體驗者之手創造獨一無二的茶染作品。

交通方式：

從靜岡站租車自駕前往 【靜岡站】→（車程35分鐘）→【MURAKAMI茶園】→（車程15分鐘）→【豐好園】→（車程10分鐘）→【GREEN 8 CAFE】→（車程40分鐘）→【茶染Washizu】

靜岡站周邊租車資訊：

・ORIX租車 靜岡站前店：https://car.orix.co.jp/tw/

・TOYOTA租車 靜岡ASSOCIA飯店：https://rent.toyota.co.jp/zh-tw/

・Visit Suruga 靜岡茶慧影片介紹：https://youtu.be/RtMCM8c8mKU Visit Suruga

・Visit Suruga 網頁：https://reurl.cc/ZjOYKp

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富士山 美景 咖啡

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