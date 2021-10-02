廣島名產！百變「紅葉饅頭」全蒐錄 人氣推薦必吃現炸版
【旅奇傳媒/責任編輯-蔡雅雯】從廣島車站一下車走入伴手禮店，眼前就出現各種品牌的「紅葉饅頭」，顧名思義是利用麵粉、蛋、糖製成楓葉形狀的包餡日式甜點，也是廣島最知名的伴手禮！除了經典款紅豆餡外，還有白豆沙、抹茶、巧克力等多種口味。
但其實「紅葉饅頭」是有著海上大鳥居的宮島名物，在宮島商店街上更是密集地出現，光業者就有20家之多。相傳是明治時代當地旅館女將拜託和果子職人高津常助製作出符合景點「紅葉谷」氛圍的甜點，經過多番試作改良、因而誕生出「紅葉饅頭」這款點心。
走在宮島商店街上，會發現紅葉饅頭還有多種變形版本，推薦必吃現炸版，尤其秋天賞楓時來上一塊熱騰騰的炸紅葉饅頭，可說是暖口暖心又暖手。伴手禮店三麗鷗堂也兼賣凱蒂貓KITTY版的紅葉饅頭，相當受到海外遊客歡迎。
這兩年受到疫情影響，雖然無法前往廣島，一嚐紅葉饅頭美味。在地的百年老店紅葉堂早在2019年便推出了紅葉饅頭自動販賣機，一盒2個330日圓，機器上還貼心的標出賞味期限，24小時全天候供應。正好迎合疫情當下減少接觸購買的趨勢，紅葉饅頭自動販賣機數量也加速成長中。
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