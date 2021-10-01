快訊

自由潛水世錦賽轉播移除國旗 主辦單位致歉台灣

藍推倒備詢台杯葛 陳玉珍：蔡英文說聽不到可以翻桌

美得像畫！被黃金稻浪包圍的「孤單小神社」　遠野絕景四季皆漂亮

旅奇傳媒 / 旅奇傳媒 TR Omnimedia
岩手縣遠野市的荒神神社一年四季有著不同風貌，是日本攝影師和媒體熱愛的取景地。　圖：岩手縣 / 提供
岩手縣遠野市的荒神神社一年四季有著不同風貌，是日本攝影師和媒體熱愛的取景地。　圖：岩手縣 / 提供

【旅奇傳媒/責任編輯-蔡雅雯】在黃金稻浪中孤單單佇立的茅草屋頂神社「荒神神社」，被認定為「遠野遺產」，可以說是遠野最具代表性的地域風景。根據《遠野物語》的記載，這裡所祭拜的神因為和鄰居神吵架，一怒之下咬掉了對方的單隻耳朵，被稱為粗暴之神，日文為荒神，而得其名。

這座有著茅草屋頂的小小荒神神社，春天有引水灌溉的美麗倒影，夏天是一望無際的綠野田園、秋天被黃金稻浪包圍、冬天則披了滿滿一身雪花，無論四季都美得令人屏息；也吸引了大批攝影愛好者和日本媒體前來，是拍攝熱點。

▲荒神神社的春天夏日冬季之風景秀麗，往往穰人一見鍾情、難以忘懷。　圖：岩手縣／提供
▲荒神神社的春天夏日冬季之風景秀麗，往往穰人一見鍾情、難以忘懷。　圖：岩手縣／提供

提供海內外旅遊最新消息，「旅奇傳媒」專業旅遊新聞‧豐富你的視野

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

延伸閱讀

搶攻五倍券 屏東加碼抽休旅車、電動機車與黃金

「屏東購好禮」迎接五倍券 登錄抽休旅車、黃金

價比黃金高！台南「二手家具」讓小姐妹露出幸福笑容

女郵寄黃金失而復得疑被調包 其中1條「不是她的」

相關新聞

一望無際的茶園露台！置身雲海仙境品好茶　還能眺望富士山

【旅奇傳媒/編輯部報導】位在靜岡縣中部「駿河」地區，是日本第一茶鄉，綿延無際的茶園風光延伸至駿河灣，相連到日本第一聖山—富士山，造就「駿河」獨一無二的茶園風情。探訪茶園之時，還能享受邊賞富士山茶園夢幻

美得像畫！被黃金稻浪包圍的「孤單小神社」　遠野絕景四季皆漂亮

【旅奇傳媒/責任編輯-蔡雅雯】在黃金稻浪中孤單單佇立的茅草屋頂神社「荒神神社」，被認定為「遠野遺產」，可以說是遠野最具代表性的地域風景。根據《遠野物語》的記載，這裡所祭拜的神因為和鄰居神吵架，一怒之下

夕陽秘境！日本能登半島「千層梯田」日夜風情美極了

【旅奇傳媒/日本部報導】被列為世界農業遺產、日本百選梯田的「白米千枚田」，坐落在石川縣能登半島上、面朝日本海的斜坡，由1,004塊大大小小的梯田組成。每年4月下旬，農民們會將灌溉水引至梯田內，進行插秧

藍瓶咖啡＆日本潮牌HUMAN MADE「聯名咖啡店」二店登場澀谷！限定咖啡豆粉絲必收

日系時尚品牌「HUMAN MADE」與美國知名連鎖咖啡「Blue Bottle Coffee」藍瓶咖啡合作啦

驚喜就在低頭時！ 烏龍派出所、寶可夢..日本街頭發現各式有趣「人孔蓋」

還記得走在日本街道上，當你低下頭時，便可以看到相當具有特色的人孔蓋嗎？這其實是日本政府為了要鼓勵民眾了解新型下水道系統而設計的公關品，隨後開始在各地出現融合當地特色的人孔蓋藝術文化，甚至還因此舉辦人孔蓋卡片蒐集活動，有興趣的人可以前往官網查詢！小編這次先來介紹幾個有趣的人孔蓋～

二戰山洞遺跡中釀日本酒？栃木「神秘洞窟酒窖」開放參觀

若偶然在山上看到這樣一個大門緊閉的山洞時，是否會有種不知道裡面是什麼的神秘感？ 在栃木的那須烏山這個地方，就有個這樣的神秘大山洞。不過我們前往拜訪時，已經知道山洞鐵門的內部，現在是一個專門用

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。