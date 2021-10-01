美得像畫！被黃金稻浪包圍的「孤單小神社」 遠野絕景四季皆漂亮
【旅奇傳媒/責任編輯-蔡雅雯】在黃金稻浪中孤單單佇立的茅草屋頂神社「荒神神社」，被認定為「遠野遺產」，可以說是遠野最具代表性的地域風景。根據《遠野物語》的記載，這裡所祭拜的神因為和鄰居神吵架，一怒之下咬掉了對方的單隻耳朵，被稱為粗暴之神，日文為荒神，而得其名。
這座有著茅草屋頂的小小荒神神社，春天有引水灌溉的美麗倒影，夏天是一望無際的綠野田園、秋天被黃金稻浪包圍、冬天則披了滿滿一身雪花，無論四季都美得令人屏息；也吸引了大批攝影愛好者和日本媒體前來，是拍攝熱點。
提供海內外旅遊最新消息，「旅奇傳媒」專業旅遊新聞‧豐富你的視野
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言