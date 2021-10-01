美得像畫！被黃金稻浪包圍的「孤單小神社」　遠野絕景四季皆漂亮

【旅奇傳媒/責任編輯-蔡雅雯】在黃金稻浪中孤單單佇立的茅草屋頂神社「荒神神社」，被認定為「遠野遺產」，可以說是遠野最具代表性的地域風景。根據《遠野物語》的記載，這裡所祭拜的神因為和鄰居神吵架，一怒之下咬掉了對方的單隻耳朵，被稱為粗暴之神，日文為荒神，而得其名。

這座有著茅草屋頂的小小荒神神社，春天有引水灌溉的美麗倒影，夏天是一望無際的綠野田園、秋天被黃金稻浪包圍、冬天則披了滿滿一身雪花，無論四季都美得令人屏息；也吸引了大批攝影愛好者和日本媒體前來，是拍攝熱點。

▲荒神神社的春天夏日冬季之風景秀麗，往往穰人一見鍾情、難以忘懷。 圖：岩手縣／提供

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