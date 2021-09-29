藍瓶咖啡＆日本潮牌HUMAN MADE「聯名咖啡店」二店登場澀谷！限定咖啡豆粉絲必收
日本知名潮牌A BATHING APE的設計師NIGO，在2010年時推出了「HUMAN MADE」這個時尚品牌。今天要來分享的不是時尚新衣，而是「HUMAN MADE」與美國知名連鎖咖啡「Blue Bottle Coffee」藍瓶咖啡合作啦！
NIGO其實是個超級咖啡控，時常到Blue Bottle Coffee購買咖啡，也因而有了想在自己店內開設咖啡店的想法，於是異業合作就這樣誕生了！
「HUMAN MADE 1928 Cafe by Blue Bottle Coffee」首間店鋪於2021年五月在京都開幕，這裡只有少少的12個座位，沒有華麗的蛋糕、輕食，只有單純的手沖咖啡與聯名紀念商品，讓你在逛街之餘品嘗一杯香醇的咖啡休息一下。
2021年7月21日「HUMAN MADE 1928 Cafe by Blue Bottle Coffee」在東京澀谷又低調的推出第二間分店，不僅能買到京都店的人氣聯名商品，更追加了京都店沒有的二款限定咖啡豆。HUMAN MADE與Blue Bottle Coffee聯名豆以「過去和未來」為主題，讓咖啡控們透過不同的烘焙程度，體驗更多層次的咖啡香氣。
PAST BLEND（パスト ブレンド）1,836日圓
FUTURE BLEND（フューチャー ブレンド）1,836日圓
和三盆 3,780日圓
京都店開幕時推出的製糖工藝甜點，這次在澀谷店也有推出～由京都祗園老字號日式點心店「鍵善良房」製作，以馬卡龍藍與黃所製成的「和三盆」點心。
【藍心系列商品】
清澄馬克杯（キヨスミマグ）2,310日圓
Go Bottle （ゴーボトル）6,270日圓
咖啡壺（コーヒーカラフェ）2,090日圓
三顆愛心的咖啡壺也太可愛了吧！
除了咖啡類商品之外，也有帽子、T恤、口罩等的聯名商品，歡迎各位粉絲到店裡邊喝著美味咖啡，邊欣賞選購囉。
HUMAN MADE by Blue Bottle Coffee 澀谷店
營業時間: 8:00～19:00
地址: 東京都渋谷区神宮前2-6-6秀和外苑レジデンス105
照片來自官網：https://store.bluebottlecoffee.jp/pages/humanmade
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