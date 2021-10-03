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彷彿睡在藝術館！日本3家文青系飯店　每房讓你沉浸在藝術世界

聯合新聞網 / 窩日本

【撰文:Shinon/ 窩日本】

衣食住行，想要一場完美的日本旅行的話，除了好好享受購物和美食，住宿安排也不能太馬虎！這次就來為大家推薦一些特別的飯店，在裡面住上一晚可以好好浸沉在藝術世界，當然也很適合拍照喔！如果想在日本來趟文青藝術之旅，就來參考這幾間飯店吧~

京都 – BnA Hotel

BnA Alter Museum是一間樓高10層結合藝術、住宿、咖啡廳、展覽的設施。飯店BnA Hotel部分共有31種房間，每間都請來中野裕介、梅田哲也等日本新晉藝術家設計，有不同的主題，讓你可以住在藝術品中！

設施內也有一個名為「SCG(STAIRCASE GALLERY)」的畫廊，加上多個舉辦不同企劃展的活動空間，住客可以隨時參觀欣賞到藝術品，每次來住也會有新的體驗。這麼多種房間，真的來多少次京都也不夠啊！

地址：京都府京都市下京区河原町高辻天満町267-1

BnA Alter Museum官網

東京 – Park Hotel Tokyo

位於汐留媒體塔25樓以上的Park Hotel以「讓人感受到日本美態的空間」為概念，除了飯店四處都裝飾著各種畫作及藝術品，位於31樓的33家房間也是請來藝術家設計，親自在牆壁上繪畫。而Park Hotel的房間主題也多啟發自日本的事物，例如俳句、富士山、上圖的藝者金魚等等，對外國旅客來說是個接觸日本文化的好機會。想要知道每家房間可以參考這個網站。

圖片來源: https://www.instagram.com/parkhoteltokyo/
圖片來源: https://www.instagram.com/parkhoteltokyo/

地址：東京都港区東新橋1-7-1汐留メディアタワー25階

Park Hotel Tokyo官網

沖繩 – Hotel Anteroom那覇

說到沖繩大家都會馬上想到陽光與海灘，大家可能會優先選擇能看到美麗海景的房間，但何不考慮美景與藝術兩者兼得呢？

在2020年才開業的Hotel Anteroom那覇就是以介紹當今藝術及文化為主題的飯店，提供一個讓住客可以接觸藝術與交流的空間。館內的入口、餐廳及多個空間都請來藝術家設計，也經常舉辦展覽。

館內房間有裝飾著畫作，也有整家房間都按主題風格而設計的。在這麼時尚好看的空間中度假感覺也太chill了，會讓你的沖繩之旅大升級！

地址：沖縄県那覇市前島3-27-11

Hotel Anteroom那覇官網

難得一趟的旅行，多進行不同的體驗才不會浪費！即使住在飯店也可以享受藝術，讓你的行程每一分秒都是那麼珍貴又充實！

窩日本推薦閱讀：東京住宿推薦懶人包！自由行15間人氣飯店全攻略　

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