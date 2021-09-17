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疫情後日本旅遊趨勢？ 預料戶外活動、大自然、小團體崛起

欣傳媒 / 欣傳媒
預料疫情後四季分明的美景、戶外活動會受到旅客歡迎；圖片／欣傳媒資料
預料疫情後四季分明的美景、戶外活動會受到旅客歡迎；圖片／欣傳媒資料

日本向來是台灣民眾最喜愛的旅遊目的地之一，疫情後的日本旅遊情報如何掌握？會有什麼樣的趨勢？日本觀光局地域連携部區域推廣合作辦公室担当部長福冨　茂線上接受採訪，解答了這些問題。

台灣人最愛到日本日本觀光局主力經營台灣市場

根據日本觀光局（JNTO）數據，2019年訪日旅客達3,188萬2,100人次，相較2018年3,119萬1,900人次，成長2.2%，其中東亞的四大客源地─中國大陸、韓國、台灣、香港，就佔了訪日人次的70%，台灣以489萬的訪日旅客人次位居第三名，僅次於中國大陸、韓國。

因此，日本觀光局長年經營台灣市場，例如針對台灣旅行社業者舉辦日本旅行商品企劃競賽—「發現心日本獎」，鼓勵台灣旅行社業者，設計優質的日本旅遊商品，期望透過競賽發掘當地新興景點及新奇體驗，讓台灣旅客持續造訪日本，今年進入第六屆。

日本觀光局地域連携部區域推廣合作辦公室担当部長福冨　茂；圖片／日本觀光局提供
日本觀光局地域連携部區域推廣合作辦公室担当部長福冨　茂；圖片／日本觀光局提供

希望台灣旅客國門重開時重返東北屆時提供最新、最即時情報

福冨　茂部長線上接受採訪表示，往年「發現心日本獎」皆是以日本全國為對象，今年特別限定為東北地區，因為適逢東日本大震災10年，感謝台灣的支持，以2019年為例，東北最大宗的外籍旅客就是台灣，希望透過這個競賽，在國門重啟時，歡迎台灣旅客重返東北。

此外，針對日本疫後的旅遊情報，許多台灣民眾都相當關切，福冨　茂部長表示，屆時日本方面將會嚴密做好防疫措施，也將提供台灣民眾防疫、入境檢查的最新資訊，同步公開透明化的情報，例如24小時的情報熱線給予旅行者最新、最即時的資訊。

日本東北的溫泉特色，持續成為吸引人的旅遊元素；圖片／欣傳媒資料
日本東北的溫泉特色，持續成為吸引人的旅遊元素；圖片／欣傳媒資料

疫後四季分明美景、戶外活動受青睞朝向避免群聚、家族旅遊、小團體

過去長期以來合作的台灣旅行社業者，也對疫後的日本旅遊業最新動態的掌握有需求性。福冨　茂部長表示，疫情之前定期密切舉辦的商談會，目前正在考慮規劃當中，將透過商談會，提供台灣旅行社需要的資訊。而針對日本的觀光推廣活動，將等到將開放國門時做具體規劃，屆時將和旅行社、航空公司協調與合作，做具體推廣、及提出相關獎勵措施。

疫情後會有什麼樣的旅遊趨勢呢？福冨　茂部長指出，在今年的日本旅行商品競賽中，除了溫泉、美食的東北地區特色之外，也可以發現戶外活動體驗、前往大自然，都是旅行趨勢，例如今年八月《欣傳媒》「後疫情時代 旅遊意願大調查」結果，針對後疫情時代境外旅遊吸引民眾前往的主因，以四季分明的美景（45%）、自然壯麗美景（42%）最多，這些也都是日本旅遊吸引人的元素。而因應疫情，避免密集、群聚，改採家族旅遊、小團體，也是比較受歡迎的提案。

撰　　文／方雯玲 Wenling Fang

欣傳媒 https://www.xinmedia.com/article/198204

觀光 旅行社 日本旅遊

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