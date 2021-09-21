世界第一間！鐵塔鋼骨穿透客房 超酷飯店在名古屋
【旅奇傳媒/日本部報導】1954年落成的「名古屋電視塔」是日本最初的電波塔，在歷經類比訊號結束後完成使命，2019年開始耐震工程整修，終於在2020年10月重新開業，也打造了世界第1間位於鐵塔內的飯店--「THE TOWER HOTEL NAGOYA」！
「THE TOWER HOTEL NAGOYA」位於名古屋電視塔的4~5樓，從餐廳到客房都可以看到穿牆而過的粗大鋼筋。這可不是造景，而是鐵塔本身的鋼骨結構，是不是超有韻味超特別呢？當地的法式料理餐廳「藤(Glycine)」也進駐於此，提供住客限定超豐盛早餐，使用在地食材烹調出混合日法風情的鄉土料理，讓住客「一吃難忘」！
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