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二戰山洞遺跡中釀日本酒？栃木「神秘洞窟酒窖」開放參觀

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二戰山洞遺跡中釀日本酒？栃木的神秘洞窟酒窖
二戰山洞遺跡中釀日本酒？栃木的神秘洞窟酒窖

若偶然在山上看到這樣一個大門緊閉的山洞時，是否會有種不知道裡面是什麼的神秘感？

在栃木的那須烏山這個地方，就有個這樣的神秘大山洞。不過我們前往拜訪時，已經知道山洞鐵門的內部，現在是一個專門用來釀酒的地方，由當地的島崎酒造管理。

島崎酒造的這座「洞窟酒窖（どうくつ酒蔵）」，其實是第二次世界大戰末期，用來製造戰車的地下山洞工廠，當時由約400人花費莫約一年半的時間建造，據說到戰爭結束為止，這座山洞工廠總共製造了20台戰車出戰。

如今雖然戰事早已結束，由於洞窟內部室溫通年平均在10度左右，是日本酒陳釀（熟成）的絕佳環境，因而被當地的島崎酒造用作為陳釀酒品的好地方。

這座「洞窟酒窖」內，有三條高寬達3.5公尺，深達100公尺的主坑道，並有5條長約60公尺的橫坑道交錯連結，總長度可達600公尺。日本酒常被說陳釀不易，但在這山中洞窟的環境中，卻能讓日本酒陳釀出不同於新酒的醇厚滋味。

島崎酒造有提供包括各式各樣特別的陳釀酒服務，像「New Year Bottle」，是讓當年的新酒在洞窟酒窖中陳釀一年，在年末慶祝新年時寄送給客人；「Owner's Bottles」則是可依據客人需求，讓指定的酒在酒窖中陳釀5～20年再送出，作為一些紀念日的禮物來說，非常有人氣。

島崎酒造的洞窟酒窖，每年在3月中旬～12月末之間的假日，會不定期舉辦開放參觀日，且需要事先預約報名。有興趣的朋友，可以參考官方網站上的公告時間，來安排行程。

島崎酒造 洞窟酒窖（島崎酒造 どうくつ酒蔵）

地址：栃木県那須烏山市中央1-11-18

大眾交通：JR烏山線「瀧」站 步行20分鐘

官方網站

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