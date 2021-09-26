驚喜就在低頭時！ 烏龍派出所、寶可夢..日本街頭發現各式有趣「人孔蓋」

還記得走在日本街道上，當你低下頭時，便可以看到相當具有特色的人孔蓋嗎？這其實是日本政府為了要鼓勵民眾了解新型下水道系統而設計的公關品，隨後開始在各地出現融合當地特色的人孔蓋藝術文化，甚至還因此舉辦人孔蓋卡片蒐集活動，有興趣的人可以前往官網查詢！小編這次先來介紹幾個有趣的人孔蓋～

鋼彈人孔蓋

鋼彈人孔蓋。 圖／IG, nanyu.nagukazu

出沒地點：神奈川縣小田原市

造型：初代鋼彈、夏亞專用茲寇克

神奈川縣小田原市為作者富野由悠季的出生地，因此被挑選為機動戰士鋼彈第一個系列人孔蓋的所在地。這兩款人孔蓋除了鋼彈角色之外，亦有加入小田原市當地特有的元素，包含小田原城及提燈燈台，都是該地著名的景點！目前已於2021年8月正式放置到馬路上，相當熱騰騰，若是近期有機會前往該市的人可以參觀一下唷！

寶可夢人孔蓋

寶可夢人孔蓋。 圖／IG, imashi0127

出沒地點：日本各地

造型：各地限定

身為寶可夢人孔蓋，當然也要鼓勵大家去各處收集寶可夢，因此這個系列在不同地區皆有該地限定的造型，例如呆呆獸只會出現在四國地區，伊布則是出現在九州、沖繩等地，六尾則是來到北海道！而皮卡丘造型則是設計在關東地區，如果想要收集各式神奇寶貝，看來得安排一個環遊日本的旅遊啦～

原子小金剛人孔蓋

原子小金剛人孔蓋。 圖／IG, nanyu.nagukazu

出沒地點：東京千代田區

造型：原子小金剛、烏蘭、茶水博士

由於原子小金剛設定背景是一名御茶水小學的學生，而該所學校是實際存在於東京千代田區，也因此該區域的人孔蓋便以原子小金剛為題材進行設計。雖然這部卡通已經有點年紀，但相信可愛的小金剛模樣依然在大家心中佔有一席之地，改天若是到了千代田賞櫻，也別忘了順道一起找找看原子小金剛的人孔蓋吧！

怪醫黑傑克人孔蓋

怪醫黑傑克人孔蓋。 圖／IG, himitsu.no.akko34

出沒地點：東京東久留米市

造型：怪醫黑傑克、皮諾可、奇利柯醫生

由於作者手塚治虫晚年居住在東久留米市，並且在該地創作怪醫黑傑克，因此該市便將這部動畫的角色設計人孔蓋上。另外，為了紀念手塚老師，還在車站前打造了兩具銅像，分別為怪醫黑傑克以及其助手皮諾可，前往該地旅遊時千萬別忘了參觀～

烏龍派出所人孔蓋

烏龍派出所人孔蓋。 圖／IG, manhole.hy

出沒地點：東京都葛飾區龜有站

造型：兩津勘吉、中川、本田、麻里愛、麗子、大原部長

人氣漫畫烏龍派出所的背景設定在龜有，也因此該地的人孔蓋當然非烏龍派出所莫屬啦～龜有站附近即可蒐集完六種角色，分別坐落在北出口與南出口，相當容易踩點！同時還有各個角色雕像可以參觀～來到這個地方當然也別錯過烏龍派出所主題公園，絕對可以滿足烏龍派出所的粉絲，一定要來朝聖啦！

筋肉人人孔蓋

筋肉人人孔蓋。 圖／IG, yoshiaki.arai

出沒地點：大阪市

造型：筋肉人、泰利人、羅賓假面、戰爭人、金肉中

超熱血的摔角代表筋肉人也在人孔蓋出現啦～想當年小編可是因為這部動漫而認識了摔角這項運動，著迷了好一陣子！而這部動漫裡的這幾個角色，也分別成為了人孔蓋造型，並坐落在新世界通天閣、大阪城公園內、住吉大社、梅北地區、美國村等地，有機會前往大阪的旅客千萬別錯過了！

其實除了上述介紹的幾款動漫人孔蓋之外，還有很多其他知名動漫，包含《我們仍未知道那天所看見的花的名字》、《Re:從零開始的異世界生活》等，都可以在日本的街道上尋找牠們的身影，真的相當有趣！多虧這些具有特色的人孔蓋，讓大家在走路的同時也能欣賞這些富含趣味的藝術品，身為動漫迷絕對不能錯過，一定要找時間一一收集完畢呀！

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