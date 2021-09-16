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大碗公造型「抹茶山」好療癒！日本米其林一星評鑑 漫遊伊豆大室山

聯合新聞網 / 旅奇傳媒 TR Omnimedia
▲大室山獲得米其林綠色指南一星評鑑。 　圖：美好伊豆創造中心／提供
▲大室山獲得米其林綠色指南一星評鑑。 　圖：美好伊豆創造中心／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】獲得《米其林綠色指南》一星評鑑的「大室山」，位於伊豆半島東海岸的伊東市。山的形狀長得像個倒蓋的大碗公，海拔約580公尺高，山頂有一個直徑約300公尺的缽狀火山口。整座山綠油油的風貌，遠觀就像一座抹茶山，十分療癒。

纜車登頂大室山 飽覽壯美絕景

大室山誕生於約4000年前的一次火山噴發，所產生的熔岩流入了相模灣，形成米其林二星景點「城崎海岸」。旅客可以搭乘纜車登上大室山山頂，還可以在火山口周圍步道繞行漫步。山頂上能眺望一望無際的壯美絕景，豐富自然風光、相模灣盡收眼底，天氣好時甚至能望見遠處的富士山。但從大室山欣賞富士山時，有個特別的禁忌，來自於一個古老傳說。

▲列入米其林二星景點-城崎海岸。 　圖：美好伊豆創造中心／提供
▲列入米其林二星景點-城崎海岸。 　圖：美好伊豆創造中心／提供

傳說大室山和富士山供奉的神靈是一對姐妹，大室山所供奉的姐姐「磐長姫命」因為忌妒妹妹長得比自己好看而感到不是滋味。也因此，據說在大室山上讚美富士山，就會使「磐長姫命」嫉妒。倘若你真的不小心讚美了富士山，別忘了照顧一下大室山的心情喔！

仙人掌動物園 看水豚泡湯

▲伊豆仙人掌動物公園冬季才能觀賞到的水豚泡湯。 　圖：美好伊豆創造中心／提供
▲伊豆仙人掌動物公園冬季才能觀賞到的水豚泡湯。 　圖：美好伊豆創造中心／提供

大室山腳下是「伊豆仙人掌動物公園」所在地，欣賞完大室山壯麗風景後，非常推薦順道一遊。在冬天還能一睹冬季限定名物「水豚泡湯」，光是看著水豚泡在溫泉水中享受的模樣，就讓人備感療癒。

漫步小室山 品咖啡拍美照

▲小室山山頂可邊眺望海景邊品嘗「Cafe・321」冷飲。 　圖：美好伊豆創造中心／提供
▲小室山山頂可邊眺望海景邊品嘗「Cafe・321」冷飲。 　圖：美好伊豆創造中心／提供

在伊東市還有大室山的縮小版「小室山」。宛如大室山迷你版的小室山高約海拔321m，一樣可以乘坐纜車前往山頂。2021年4月山頂新增了「小室山山稜步道 MISORA」和「Cafe・321」兩項設施。有讓人彷彿置身空中的觀景橋，和特別的原創飲品，還能拍出像網美風照片的景點，推薦大家到此一遊。

交通方式：

東京車站出發→東海道新幹線/ 名古屋方向

→【熱海站】ー JR伊東線 / 伊東方向

→【伊東站】ー 伊豆急行線 / 伊豆急下田方向

→【伊豆高原站】ー 路線巴士・伊豆東海巴士 / 經過Granpal公園・前往仙人掌公園

→【大室山】or【仙人掌公園巴士站】or【小室山纜車】

伊豆觀光資訊網：https://izu-trip.com/

發現伊豆：https://www.explore-izu.com

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富士山 公園 纜車

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