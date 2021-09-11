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泡麵控號外！日清CUP NOODLE「客製杯麵手機殼」超時尚

聯合新聞網 / 窩日本

【撰文:Shinon/ 窩日本】

雖然日本的杯麵品牌很多，口味也有很多選擇，但日清食品的CUP NOODLE系列還是長年來受到大家的喜愛，在世界都有發售，在橫濱及大阪還有合味道紀念館讓大家可以客製杯麵。不過，我們這次不是介紹如何客製杯麵，而是客製杯麵風手機殼？

CUP NOODLE x CASETiFY合作

為慶祝CUP NOODLE杯麵發售50周年，這次與來自LA的手機用品專賣店CASETiFY合作，推出一系列CUP NOODLE杯麵經典設計的手機殼、充電器及AirPods/Pro盒。手機殼共有3款，其中兩款是鋪滿CUP NOODLE標誌及各種口味標籤的設計，色彩繽紛又好看。

但小編更喜歡這個把CUP NOODLE包裝直接印用的設計，更特別的是你可以自由更換文字部分，客製成你的名字或各種單字及數字，充滿玩味又更有個性！

另外還有設計成杯麵蓋子的手機充電器及各種尺寸的AirPods/Pro盒。看著這一系列的CUP NOODLE手機用品，腦海會想起杯麵的美味，讓人突然想吃一個杯麵呢(笑) 這個合作商品定價為2,700日幣起，將會在2021年7月26日於CASETiFY STUDiO LUCUA 大阪店及網路商店開賣，有興趣的朋友可不要錯過！

CASETiFY STUDiO LUCUA 大阪店地址：大阪府大阪市北区梅田3-1-3 ルクア イーレ3F

網絡商店：https://www.casetify.com/

CUP NOODLE x MILKFED

除了手機殼，其實早在2021年5月CUP NOODLE也跟在日本女生流行的服飾品牌MILKFED合作，推出一系列可愛的衣服及飾物，包括T恤、帆布袋、帽子及鎖扣等。

在MILKFED的設計下，除了把CUP NOODLE經典標誌換成夢幻的粉紫色，增添少女感覺，把杯麵圖案印在T恤上意外地也很POP，沒想到濃郁美味的咖哩海鮮杯麵，竟然會這樣給人時尚的感覺！

T恤價格4,950~5,500日幣，匙扣等小物為1,320~2,750日幣，所有商品只要數千日幣便可買到。作為吃貨也同樣喜愛時尚的女生們，這個CUP NOODLE x MILKFED系列絕對讓你想要入手，可以在MILKFED的網路商店購買！

圖片來自官方網站：https://calif.cc/blogs/feature/milkfed_cupnoodle

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