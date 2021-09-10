疫情衝擊！日本6大人氣景點熄燈盤點　豐島園、台場大江戶溫泉成回憶

【撰文:Natalie/ 窩日本】

自從疫情爆發以來，日本許多著名的觀光人氣景點紛紛不敵疫情的衝擊，於2020年開始結束營業、關閉景點。究竟有哪些地方未來我們已經無法前往體驗了呢？跟著小編一起看下去吧😢

1.東京豐島園

1926年在東京開幕的豐島園，歷經94年歷史仍不敵疫情的衝擊，宣告即將結束營業。

過去豐島園曾推出過日本第一個刺激的遊樂器材，也設立了日本第一座座室內滑雪場、第一座流動泳池等設施，奠定在日本遊樂設施界的基礎，成為代表性樂園之一。可惜在2020年8月31日畫下句點，未來將分為兩個區塊，一塊由政府徵收改建為大型防災公園，一塊將興建哈利波特主題公園，預計於2023年開幕！

2.廣島百年老店 廣文館本店

1915年、大正4年11月創立的廣文館本店，地點選在廣島的市中心，又有「街の本屋（街的書店）」之稱。隨著數位時代的轉變，看書、買書的人大幅減少，許多人都透過電子書籍來閱讀，閱讀習慣的改變再加上疫情的影響，廣文館本店於2020年5月正式畫下句點，與廣島居民告別這105年來的深厚感情。

105年廣島老店 廣文館書局閉店。照片轉自：網站

3.旭川 雪之美術館

位在北海道旭川的「雪之美術館」以歐式古堡建築，搭配上雪花的浪漫主題，像是有裝飾著雪花圖樣的玻璃房與六角螺旋樓梯，氣氛像極了冰雪奇緣的場景，因此吸引許多情侶約會、準新人前往拍攝婚紗，可惜這夢幻的場景再也看不到了。因應嚴峻的疫情，即使曾短暫停業後再度開業仍抵不過龐大的支出，因此在2020年6月30日結束營業，十分可惜。

4.大阪心齋橋日本最大UNIQLO旗艦店

大阪心齋橋是觀光客必訪的人氣逛街景點，如今因為疫情許多店舖紛紛倒閉歇業，往日熱鬧的風情已不在。在這裡還有間著名的日本連鎖企業大牌：UNIQLO日本首間全球旗艦店，2010年開幕已有11個年頭，少了大量的觀光客、加上租約到期，UNIQLO正式決定預定於2021年8月31日結束營業。UNIQLO將與附近的GU整併，預計於9月份時推出新型態的店鋪，讓我們一起期待吧！

5.東京台場大江戶溫泉物語

台場大江戶溫泉物語是到東京旅遊時許多遊客必安排的景點，因為這裡有提供往返羽田機場的接送服務，因此對許多搭乘紅眼班機的旅客來說，可以做為旅途第一站休息或是最後一站休息的地方。

可惜因為這裡是與東京都政府承租，根據當時的法律規定，租約最長為20年且無法延長，雖然有多次的協商商議，但仍然是遺憾地收場。因為疫情延後行程、還沒親自體驗的旅客來說真的太可惜了～

東京人氣溫泉景點大江戶溫泉物語2021年9月結束營業。照片轉自官網

6.台場MEGA WEB、Palette Town摩天輪

7月21日日本toyota發出官方消息，那就是位在東京台場，集結「觀看、乘坐、感受」於一身的汽車主題樂園 MEGA WEB將在今年12月31日正式結束營業！

MEGA WEB開業於1999年3月，是許多親子旅遊必訪的行程之一，也是台場一日遊景點安排的熱門景點。因為在這裡不僅大人可以試乘體驗，小朋友也能輕鬆自駕、享受開車的樂趣。今年12月31日開始周邊設施將陸續結束營業，不過還好這裡將改建成豐田集團東和不動產建設的「多功能競技場」，可望2025年秋季營業！

台場周邊設施關閉時間：

2021年12月31日：Megaweb

2022年1月1日：Zepp Tokyo

2022年3月27日：VenusFort

2022年8月31日：Palette Town 摩天輪

2022年8月31日：MORI Building DIGITAL ART MUSEUM： EPSON teamLab Borderless

雖說舊的不去新的不來，但這些熟悉的景點陸續關閉，還是讓人覺得有點感傷。這些知名的景點，你有哪個想去但還沒去的呢？

窩日本推薦閱讀： 疫情時期更是要省啊~日本生活全方位省錢大作戰～

精彩原文及更多日本在地精選資訊，請上「窩日本」網站 ＋ 追蹤按讚「窩日本」