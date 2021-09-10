日本各地隱藏版名物！ 人氣票選伴手禮第一名的因幡白兔你買過？

每次到日本出差或旅遊，買回家送家人和同事的伴手禮都一樣嗎？又或者是，每次同事說休假要到日本玩，你都能預測到自己將會收到什麼樣的伴手禮？即便像東京芭娜娜、薯條三兄弟這些經典款的零食伴手禮品牌，有時候會推出一些特別口味的限定商品，不過若它們無法滿足你那種想要「與眾不同」的心，那麼日本merucari舉辦的這個「日本全國隱藏版人氣伴手禮比賽（インディーズ土産全国デビューへの道）」你一定會有興趣。

這個「日本全國隱藏版名物伴手禮人氣票選活動」在7/29到8/11期間，開放民眾投票。每個人可自日本47個都道府縣的代表中選出一個自己心目中覺得值得推薦的伴手禮。而各都道府縣的代表伴手禮，則是事前透過問券調查選出來的。有趣的是，有的地方代表品項還蠻出乎意料之外的——至少北海道和京都都是這樣。原本以為人氣伴手禮應該會是當地特產，例如說起北海道，大家印象中逃不開奶製品或是羊肉，抑或是馬鈴薯三兄弟的馬鈴薯。不過這次北海道代表參選的，卻是魷魚造型的紅豆羊羹。而逃不開抹茶和和菓子印象的京都，代表參選的則是京都產的辣醬「篠醬」。

在經過超過32萬人參與投票之後，最終這47項日本伴手禮中，鳥取縣代表伴手禮「因幡白兔（因幡の白うさぎ）以6萬多票當選本屆比賽的人氣第一名。其實看它的外觀，可以想像它是有些和風的小蛋糕，內餡兒是綠豆蛋黃，且因應鳥取所在山陰有名的日本神話中出現的「因幡白兔」而做成了可愛的兔子造型。因幡（いなば）是鳥取東部昔日的古國名，而因幡白兔的傳說主要是在講如今依然坐鎮出雲大社的大國主大神，在因幡遇見一隻被鯊魚扒了皮的兔子，並救了它的故事。而鳥取著名的白兔神社和白兔海岸，也都和會這個傳說有關。因而，這鳥取縣伴手禮的代表，是否蠻實至名歸的？

根據本次活動內容，獲得第一名的伴手禮，將可被製作成MV風的網路廣告進行宣傳，不知道有去過鳥取白兔神社和白兔海岸的朋友，是否會有些期待呢。

除了第一名的因幡白兔外，後面第二名到第四名也蠻值得關注的。第二名是石川縣的白蝦米菓（白えびビーバー），與其說是石川縣的代表，不如說它是北陸的代表吧。因為這零食採用的是富山縣名物白蝦，北陸產的糯米。第三名是神奈川縣的YOKOHAMA HARBOUR橫濱港栗子蛋糕，而第四名是廣島縣的古早味零食Carp Katsu餅乾廣島燒口味。

前面分享了人氣票選前四名的品項後，最後和大家分享這個JAPANKURU編輯部一致認為最恐怖最怪奇的伴手禮——那就是香川縣代表這個「Nonno桑」。它其實是埴輪雕塑，是擅長吃烏龍麵的人。看雕塑刻畫的吸麵的誇張模樣，是不是也有點詭異感？

想要看更多隱藏版的日本伴手禮，可以到官方網站上瀏覽。

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