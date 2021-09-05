日本皇室專用的，平民百姓也能入手！ 享受皇室貴族般高級感的「御用達商品」5選

【撰文:Anita/ 窩日本】

在日本逛高級的百貨或食品專賣店，經常能看到「御用達」三個字，而且總是被擺在店面中最顯眼的地方。「御用達」顧名思義就是皇室用的東西，聽起來就價格高不可攀，但事實上不一定如此喔。來看看我們平民百姓也能入手的御用達商品有哪些吧。

虎屋

虎屋是以製作和果子而知名的點心舖，最有名的是羊羹，在日本的上班族間甚至流傳著「如果要去和客戶道歉，一定要買虎屋羊羹才顯示誠意」一說。

位於赤坂的虎屋果寮，充分顯示出御用達品牌的氣派

虎屋創立和皇室的淵源從奈良時代（西元710年）就開始了，甚至隨著皇室從京都遷到東京展店。到了現代，虎屋的點心依然活躍在皇室的各種活動上。

竹皮包羊羹 夜の梅 小倉羊羹

售價：3024日圓（含稅）

珠屋小林珈琲

珠屋小林珈琲創業已經有近60年的歷史，皇室的成員日常愛喝的咖啡就是這一味！珠屋小林珈啡的豆子以高品質著稱，宮中晚餐會以及每年春、秋各開一次的皇室園遊會中，都是使用他們家的咖啡。

濾過式咖啡禮盒

售價：3590日圓（含稅）

大和屋襯衫店（大和屋シャツ店）

因細緻的做工，而受到皇室青睞的訂製襯衫大和屋，是日本最早的襯衫專賣店。職人們的技術在世界各大博覽會得到肯定，甚至連英國查爾斯王子和美國總統等名人也愛用。

襯衫售價：20000日圓～

傳濱野手拿包（傳濱野はんどばっぐ）

有注意過日本的皇后、公主等皇族出席重要場合時，都會拎著手提包嗎？這些包包不是什麼世界知名品牌，而是日本本地老舖濱野家所做的。宮內廳御用達的品牌，有的時候是只有某位皇族指定使用，但是濱野家的包包是皇室三世代都指名愛用呢！

手提包售價：49000日圓～

前原光榮商店

現在的皇后雅子出嫁到皇室時，因選用了「前原光榮商店」的雨傘，因此和皇室結下了緣份。前原光榮商店從織傘布、傘骨、縫製、組裝，全部都由職人手工完成。也因如此講究，所以皇室選中此品牌，特製了名為「PRINCESS 16 premium」的雨傘，PRINCESS代表了王妃，16則是代表皇室的菊花16片花瓣。

トラッド-16(PRINCESS 16 premium復刻版)

售價：34100日圓（含稅）

御用達商品從吃的到用的都有，並不是全部的價錢都很「高貴」，所以平民百姓也能滿足一下身為皇室成員般的感覺。也非常推薦買來送禮唷！

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