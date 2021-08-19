可口可樂也賣酒精飲料！檸檬堂進階版「NOMEL’s」日本開賣，微醺不怕胖

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

【撰文:窩日本快訊/ 窩日本】

你聽過檸檬堂嗎？它其實是日本的可口可樂公司所推出的罐裝檸檬沙瓦品牌，是可口可樂於2018年5月在日本推出的第一款酒精飲料。初期只有在九州販售，還找來知名的演員阿部寬作為代言人，沒想到一炮而紅，2019年10月開始在日本各地開始販售。不過可口可樂為什麼會選擇推出檸檬堂這樣的檸檬沙瓦飲料呢？

不可不知的日本「檸檬沙瓦女子」（レサワ女子）

以往到日本的居酒屋，第一杯一定都會來上生啤酒吧？但近年來許多女生為了健康與身材著想，開始避免容易造成啤酒肚的啤酒，改喝檸檬沙瓦這種酸酸又帶點微甜的酒精飲料。檸檬還含有維他命C與檸檬酸可以兼顧美容，因此對於愛喝酒又怕胖的女生們再適合不過了！

圖片來源自官網

可口可樂正是看準這樣的流行趨勢，推出多款檸檬與酒精比例不同的酒精飲料，也就是檸檬堂這個品牌。

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全新夏日酒精飲「NOMEJ’s HARD LEMONADE」登場

由於檸檬堂推出後大受歡迎，可口可樂公司於今年夏天再升級，推出「NOMEJ’s HARD LEMONADE」全新系列酒精飲，以充滿夏日氛圍、可愛又滿滿年輕氣息的麵包車作為包裝設計。

圖片來源自官網

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

初期共推出三款。有酒精濃度5%、果汁20%的經典原味；酒精濃度5%、果汁成分14%更有酸勁的柚子口味Sour！Sour！Sour！；以及酒精濃度7%、果汁成分8%，口味上更偏向大人喜愛的微苦口感的Bitter Sour。

圖片來源自官網

不論哪一款今年夏天都能陪你清爽度過，拋開平日煩悶的夏日憂愁！

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