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岡山縣「丹寧王國」好神奇！ 牛仔褲變身丹寧和服、肉包竟是丹寧色？

聯合新聞網 / 旅奇傳媒 TR Omnimedia
▲搭乘倉敷船遊船之前，別忘了先變身和服美人，為旅程留下美好回憶。 　圖：岡山県観光連盟／來源
▲搭乘倉敷船遊船之前，別忘了先變身和服美人，為旅程留下美好回憶。 　圖：岡山県観光連盟／來源

【旅奇傳媒/記者-張語柔】日本的國產牛仔褲歷史大約起源於1965年，製造技術精湛、品質優良的牛仔褲讓原本逐漸沒落的岡山紡織業起死回生，也讓岡山被譽為「丹寧布王國」、「丹寧布聖地」。不僅在倉敷市南邊的兒島地區有牛仔褲街，來到倉敷美觀地區還能租借丹寧布和服，品嘗以丹寧布為靈感研發出的各種當地限定「藍色美食」。

▲藍色系的丹寧和服搭配倉敷的夏日新綠景緻，相當耀眼奪目。 　圖：岡山県観光連盟／來源
▲藍色系的丹寧和服搭配倉敷的夏日新綠景緻，相當耀眼奪目。 　圖：岡山県観光連盟／來源

擁有米其林二星評價的觀光勝地「倉敷美觀地區」以倉敷川遊船、白壁倉庫和搖曳柳樹的美景聞名，想要玩的更深度更有岡山味，則不能錯過當地才有的「丹寧布和服體驗」，根據租借方案與時間長短不同，價位約落在6千日圓。

▲「倉敷丹寧街」。 　圖：岡山県観光連盟／來源
▲「倉敷丹寧街」。 　圖：岡山県観光連盟／來源

「倉敷丹寧街」販售兒島生產的牛仔褲、牛仔外套、各式提袋與零錢包等小物，也能在這吃到主打丹寧色外觀的當地限定美食！「丹寧霜淇淋」、「丹寧漢堡」及「丹寧肉包」雖然顏色讓人有點卻步，但口味可是有來自各地觀光客掛保證，大口咬下前別忘了拍照打卡留下紀念。

▲丹寧肉包吃起來如何？下次親自去挑戰！ 　圖：岡山県観光連盟／來源
▲丹寧肉包吃起來如何？下次親自去挑戰！ 　圖：岡山県観光連盟／來源

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