24小時吃得到！ 日本後疫情時代「冷凍食品自動販賣機」逆向進化中
東京的疫情再次升溫，儘管疫苗的施打也已同步進行，疫情依然不是很穩定，幾次緊急事態宣言進進出出，保持安全距離避免三密的防疫生活似乎還需要持續一段時間。因為緊急事態宣言期間，不得不縮短營業時間，越來越多餐廳在轉提供外帶服務的同時，也開始研發冷凍食品料理包作為自救措施，從而刺激了冷凍自動販賣機的市場需求。
近期在餐飲業者間有一台討論度極高的冷凍食品自動販賣機，叫做「哆洗A夢（ど冷えもん、DOHIEMON）」，和日本國民機器貓「哆拉A夢」的名字有些相像。
這台哆洗A夢之所以在餐飲業界引爆話題，主要是因為它能夠24小時全年無休，且可以完美避免人與人接觸可能造成感染的風險，可省去一筆人力費用。再加上無論何時營業，這台機器的維護費用只需要7000日圓/月。和以前一部分餐廳會使用的舊機型相比，這台哆洗A夢可容納各種不同類型不同尺寸的食品，大大拓展了自動販賣機可販售商品的範圍。
不錯，也就是說，對於面對因為緊急事態宣言而必須縮短營業的餐廳業者來說，他們有機會將自己餐廳中的餐點以冷凍的方式出售，從而緩解因為時短營業造成的營業虧損。從消費者的角度來看，儘管這樣的冷凍食品相比到店內享用現煮料理多少還是有些不同，但比起晚上8點後想吃碗拉麵都找不到，若能有一碗當店販售的冷凍品取而代之，還是可退而求其次的。至少比吃泡麵強多了吧。（笑）
雖然說疫情起起伏伏，在日本生活的人們多多少少已經有點「習慣」，相比疫情剛爆發的去年，外食人口已經有些回流，且目前日本的疫苗施打也正在進行中。不過日本的自動販賣機，一直以來對於外國人來說就是蠻新鮮的一個存在，而如今因為新冠肺炎疫情的刺激，而又有了新的進化這件事，多少還是蠻為人「津津樂道」的。即便疫情結束，冷凍食品自動販賣機的存在對於日本來說，想必是個不可逆的潮流。
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