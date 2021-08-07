快訊

高雄桃源區「希望之橋」遭沖垮 畫面曝光居民目瞪口呆

棒球／村上一棒定江山 日本靠細膩球風奪金

聽新聞
test
0:00 / 0:00

24小時吃得到！ 日本後疫情時代「冷凍食品自動販賣機」逆向進化中

JAPANKURU / JAPANKURU日本酷樂

日本後疫情時代觀察 自動販賣機逆向進化中
日本後疫情時代觀察 自動販賣機逆向進化中

東京的疫情再次升溫，儘管疫苗的施打也已同步進行，疫情依然不是很穩定，幾次緊急事態宣言進進出出，保持安全距離避免三密的防疫生活似乎還需要持續一段時間。因為緊急事態宣言期間，不得不縮短營業時間，越來越多餐廳在轉提供外帶服務的同時，也開始研發冷凍食品料理包作為自救措施，從而刺激了冷凍自動販賣機的市場需求。

近期在餐飲業者間有一台討論度極高的冷凍食品自動販賣機，叫做「哆洗A夢（ど冷えもん、DOHIEMON）」，和日本國民機器貓「哆拉A夢」的名字有些相像。

這台哆洗A夢之所以在餐飲業界引爆話題，主要是因為它能夠24小時全年無休，且可以完美避免人與人接觸可能造成感染的風險，可省去一筆人力費用。再加上無論何時營業，這台機器的維護費用只需要7000日圓/月。和以前一部分餐廳會使用的舊機型相比，這台哆洗A夢可容納各種不同類型不同尺寸的食品，大大拓展了自動販賣機可販售商品的範圍。

不錯，也就是說，對於面對因為緊急事態宣言而必須縮短營業的餐廳業者來說，他們有機會將自己餐廳中的餐點以冷凍的方式出售，從而緩解因為時短營業造成的營業虧損。從消費者的角度來看，儘管這樣的冷凍食品相比到店內享用現煮料理多少還是有些不同，但比起晚上8點後想吃碗拉麵都找不到，若能有一碗當店販售的冷凍品取而代之，還是可退而求其次的。至少比吃泡麵強多了吧。（笑）

雖然說疫情起起伏伏，在日本生活的人們多多少少已經有點「習慣」，相比疫情剛爆發的去年，外食人口已經有些回流，且目前日本的疫苗施打也正在進行中。不過日本的自動販賣機，一直以來對於外國人來說就是蠻新鮮的一個存在，而如今因為新冠肺炎疫情的刺激，而又有了新的進化這件事，多少還是蠻為人「津津樂道」的。即便疫情結束，冷凍食品自動販賣機的存在對於日本來說，想必是個不可逆的潮流。

延伸閱讀：日本新冠肺炎疫情延燒 緊急事態宣言範圍再次擴大

你認識的不認識的日本，都在「JAPANKURU日本酷樂」 也要追蹤「JAPANKURU日本酷樂粉絲團」

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

泡麵 拉麵 東京

延伸閱讀

體操／橋本大輝東奧體操雙金 時隔37年再寫日選手佳績

阿斯特捷利康：泰國生產AZ疫苗未受干擾

日本／首摘女子拳擊金牌 入江聖奈羽量級鍍金

低俗字眼嗆文在寅 日駐韓副使被召回

相關新聞

24小時吃得到！ 日本後疫情時代「冷凍食品自動販賣機」逆向進化中

東京的疫情再次升溫，儘管疫苗的施打也已同步進行，疫情依然不是很穩定，幾次緊急事態宣言進進出出，保持安全距離避免三密的防疫生活似乎還需要持續一段時間。因為緊急事態宣言期間，不得不縮短營業時間，越來越多餐

不只御朱印有看頭！日本「神社和寺廟」還有這麼多迷人的地方？

每個國家、地方都有其本身的宗教信仰，也因而孕育出各式各樣的寺廟、神社、祭壇等等，有的雄偉壯麗、有的細膩典雅；身為文化輸出大國的日本，又有甚麼樣的魅力，讓大家都想要去參訪神社寺廟呢？

嚕嚕米出咖啡了？ 「UCC CAFE@HOME x 嚕嚕米」聯名，冷泡咖啡陪你清涼一夏

在台灣也相當知名的日本UCC上島咖啡，為了讓更多人能夠在家也能夠享受美味的咖啡，推出了「CAFE@HOME」系列。CAFE@HOME在去年就曾經與來自芬蘭的人氣角色嚕嚕米合作，推出聯名商品並獲得了廣大迴響。今年則再接再勵再次與嚕嚕米聯名！

日本東京和沖繩延長緊急事態至8月31日 追加首都圈3縣和大阪

日本NHK報導，日本政府30日決定延長東京都和沖繩縣緊急事態宣言期限至8月31日。另外，追加首都圈3縣埼玉、千葉和神奈川...

朝聖「甜點界金磚」！日本首座西洋甜點之島「平戶」　夢幻甜點傳承400年

在大航海時代中，長崎縣平戶市可是引領日本潮流最耀眼的那顆星，而「砂糖」就是其中一個翻轉日本飲食文化的要角。隨之而來的異國甜點與傳統點心的文化衝擊，更讓平戶成為日本首座西洋甜點之島。

被可愛到了！熊本熊換上「東京奧運裝」為選手加油 原來這藍色是有典故的

日本最具代表性的吉祥物「熊本熊（くまモン，英語發音Kumamon）」，在東京奧運期間也換上東奧定番色「阿波藍」為選手們加油，可愛的熊本熊換上新造型後，每天都會在Twitter和大家打招呼、問候，萌番網友：「藍色的熊本熊也很帥氣呢。」

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。