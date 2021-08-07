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不只御朱印有看頭！日本「神社和寺廟」還有這麼多迷人的地方？

聯合新聞網 / 窩日本

【撰文:Akatsuki/ 窩日本】

每個國家、地方都有其本身的宗教信仰，也因而孕育出各式各樣的寺廟、神社、祭壇等等，有的雄偉壯麗、有的細膩典雅；身為文化輸出大國的日本，又有甚麼樣的魅力，讓大家都想要去參訪神社寺廟呢？

在日本，只要穿過了最外面的鳥居之後，遍被稱之為『境內(けいだい）』，代表此地域為神明的領土、所在地，是一個神聖不可侵犯的場所，甚至有『如果被仇家追殺的話，跑進寺廟和神社內，仇家就必須要放棄』這樣的日本文化。也因此，這些地方往往保存了大量的文化財產和自然景觀，往往人在都市圈內，卻意外地在神社中有數百年以上的神木

這些神社和寺廟，往往經過細心的照顧和整理，不但有著典雅精緻的日式庭園景觀可以玩賞，在適逢節氣變化的時候，也常常成為許多賞楓賞櫻等著名景點，像是有名的賞楓景點高尾山、賞櫻景點靖國神社、賞繡球花的鐮倉明月院等等，這些地方有著傳統的日本建築和自然景觀，保證絕對不會失望。

在教育尚未普及、資訊傳遞不便的年代，寺廟和神社，除了傳教之外也具有類似『集會所』的功能。比方說，日本各地都存在『國分寺』這樣的寺廟，這不光只是為了信仰，還具有避難場所、文化、教育行政等等的綜合功能包含在內。也因此為了『農作豐收、拔除災厄疾病、風調雨順、節氣變化、宗教聚會』，等等民生所必須，因此有著許許多多的慶祝活動和祭典。

平常的日本夜晚除了『居酒屋』以外的地方，大多過了晚上七、八點就會開始慢慢地打烊收店了！僅存一些24小時營業的便利商店和牛丼飯等等，路邊是冷冷清清的，只有下班的日本人稀稀落落的走在街頭上，手裡拎著幾罐啤酒要回家放鬆一下。不過在日本的祭典期間，就會出現稱為『屋台(やたい)』的攤販，不管是冰啤酒還是炒麵、烤雞肉串等等，一應具全，一年間唯有這樣的時候才看的到日本的攤販文化。除此之外，偶爾也會有專屬於該神社特色的活動、各種遊行、歌舞演出等等，都是平常難得一見的異國風情。

特別的時候『神樂殿』還有傳統演出

最後，來訪了一趟日本的寺廟和神社後，當然不能忘記參拜並且和神明結下良好的緣分，而作為參拜的證明的『御朱印帳』，更是令許多人為此專程前往日本參拜。除了光鮮亮麗、令人愛不釋手的『御朱印帳本』之外，每個神社的『例大祭』更會推出限定版的『御朱印』。以往修行者所進行的『靈場巡禮』還有各社合作的『祈福巡禮』甚至還會有特別的『專用巡禮朱印帳』；這些朱印帳背後所代表的不光是宗教、也包含了歷史文化，甚至是當時的政治統治者的思考在內，具有一定的文化價值。

專屬江戶城東京十社巡禮的御朱印帳本
專屬江戶城東京十社巡禮的御朱印帳本

充滿藝術和珍藏價值的御朱印
充滿藝術和珍藏價值的御朱印

看完這麼多參訪神社和寺廟的好處，下次到日本別再說找不到景點好去了！只要努力稍微搜尋一下，一定有許許多多值得去探訪的地方，藏在你所不知道的街角巷弄內。近幾年神社和寺廟為了吸引人氣，紛紛推出兼具藝術性與紀念性的『御朱印』，使得蒐集御朱印成為一大熱潮。這可是一門大學問，沒辦法在一篇道盡，如果對『御朱印』有興趣的朋友可以看我的這篇：御朱印也太可愛了~~但是要怎麼蒐集呢？御朱印收集方法及不可不知的二三事

窩日本推薦閱讀：日本必須收藏的人氣御朱印12選推薦！透明、剪紙、刺繡統統有~~　

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