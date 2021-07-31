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嚕嚕米出咖啡了？ 「UCC CAFE@HOME x 嚕嚕米」聯名，冷泡咖啡陪你清涼一夏

聯合新聞網 / 窩日本

【撰文:窩日本快訊/ 窩日本】

在台灣也相當知名的日本UCC上島咖啡，為了讓更多人能夠在家也能夠享受美味的咖啡，推出了「CAFE@HOME」系列。CAFE@HOME在去年就曾經與來自芬蘭的人氣角色嚕嚕米合作，推出聯名商品並獲得了廣大迴響。今年則再接再勵再次與嚕嚕米聯名！

究竟2021年會推出哪些人氣商品呢？去年沒買到的朋友快來看看吧！

嚕嚕米冷泡咖啡組（附限定托特包）

除了內含兩款大包裝的冷泡咖啡包800ml、三種口味各2個的真空咖啡禮盒之外，還有附一個大嚕嚕米托特包，以及可保存咖啡的冷泡咖啡壺。一次滿足所有需求，讓你夏天輕鬆在家享受沁涼的冰咖啡！

商品日文名：ムーミン谷 水出しアイスコーヒーセット（限定トート付き）

價格：5940日幣

嚕嚕米FIKA咖啡組合與雙馬克杯

大家知道FIKA是什麼意思嗎？其實FIKA就是瑞典話裡面的『咖啡時間』或者『休息』的意思。這組FIKA咖啡組合一次可以品嘗到9種咖啡口味，還附贈兩個可愛的嚕嚕咪造型馬克杯，讓你和另一半一人一個、成雙成對，幸福享受咖啡時光！

商品日文名：ムーミン谷 FIKAセット（12個入り）ペアグラスマグセット

價格：7424日幣

嚕嚕米咖啡組合與馬克杯組

若只有一個人的話，也可以選擇這兩款個人獨享的咖啡與嚕嚕米馬克杯，不僅很適合帶到公司上班時享受，也可以作為伴手禮送人。

商品日文名：ムーミン谷 水出しアイスコーヒー＋グラスマグのセット

價格：4684日幣

商品日文名：CAFE@HOME ムーミン谷 FIKAセット（6個入り）とグラスマグのセット

價格：4036日幣

嚕嚕米FIKA咖啡時光與餅乾罐組

最後是嚕嚕米FIKA咖啡時光與餅乾罐組，口味有三種：紅色覆盆莓、咖啡色卡卡亞與藍色的牛奶，下午茶的點心首選非他莫屬啦！

中文名：CAFE@HOME嚕嚕米Happy 1 DAY與覆盆莓餅乾

商品日文名：CAFE@HOME ムーミン谷 ハッピー１DAYセット＋ビスケット（ラズベリー）

價格：2830日幣

中文名：CAFE@HOME嚕嚕米咖啡時光與可可亞餅乾

商品日文名：CAFE@HOME ムーミン谷 カフェタイムセット＋ビスケット（ココア）

價格：2830日幣

中文名：CAFE@HOME嚕嚕米FIKA咖啡組與牛奶餅乾

商品日文名：CAFE@HOME ムーミン谷 FIKAセット＋ビスケット（ミルク）

價格：3046日幣

冷泡咖啡建議注入140ml的熱水後加冰塊為一杯的份量，熱咖啡建議注入160ml的熱水為一杯的量。咖啡粉組合的下方還附有可愛的濾紙可以直接泡咖啡，非常貼心。另外也有丹麥咖啡豆與咖啡粉，喜歡的朋友現在已經可以到官網預定囉，快手刀購買吧！讓CAFE@HOME與嚕嚕米陪你度過炎熱的夏天～

圖片來源: 官網：https://coffeestyle.jp/special/moomin_collab_2020

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