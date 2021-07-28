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廢校變身「露營渡假村」！透明泡泡球帳篷、獨立用餐區，防疫應景豪華Glamping

聯合新聞網 / 窩日本
圖片來源: 官網
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【撰文:Natalie/ 窩日本】

2021年4月20日全新開幕「高瀧湖豪華露營渡假村」你能想像它的前身是什麼嗎？

世界各地面臨少子化的問題，受到這樣的衝擊影響，許多偏鄉或人口不多的地方學校紛紛面臨廢校危機，這些廢校的校園常常就這樣放置著無人管理，因此在千葉縣市原市的高瀧小學便公開招標與民間合作，將廢校的小學搖身一變成為超豪華的露營渡假村！！

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高瀧湖露營渡假村三種帳篷

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一個個直徑6公尺的大型圓頂帳篷就像雪屋一樣，裏頭設備一應俱全，有櫃子、小冰箱、吊床、小茶几、椅子、地毯、床墊與冷氣，彷彿把一個家搬了進去。

除了圓頂帳篷外，還有一般的鐘形帳篷與浪漫的透明帳篷可以選擇。

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渡假村設施一覽

獨立用餐區

若選擇圓頂帳篷的話，每一戶都還有一個獨立的、有遮蔽的餐桌用餐區，在前方戶外烤肉後拿進簾子內用餐就不怕蚊蟲叮咬。

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淋浴間

男女分開、各四間的免費淋浴間

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預約制浴場

提供4間完全預約制的風呂設施，內有更衣室、兩個淋浴區與一個大浴缸，情侶或是親子泡澡最適合。一小時費用為2000日幣

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營火區

每天晚上7點到9點會生火，可坐在這欣賞戶外電影院，或是自備手持的仙女棒來玩

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兒童遊樂區

盪鞦韆、溜滑梯等木製的遊樂設施提供小孩盡情玩耍

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另外這裡也能攜帶寵物入場，讓寵物也能自由自在地享受露營奔跑，非常的貼心！不過攜帶寵物的話不能入住透明帳篷，也不能帶進浴場哦！

地址：千葉県市原市養老1012-1

窩日本推薦閱讀：河口湖星野富士(虹夕諾雅富士)奢華露營風Glamping旅宿體驗分享！河口湖畔盡享無敵富士山景！　

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