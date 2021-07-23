花藝大師看東京奧運「勝利花束」　凌宗湧：很棒的設計！

深色緞帶襯托出花朵的明亮，本屆東京奧運勝利花束的設計，材料主要來自東日本大震災受創最深的福島、宮城、岩手三縣。台灣花藝大師，CNFlower創辦人凌宗湧說：「當你得到全世界運動員最高的榮譽，主辦方贈與的就是花束。花卉長久以來是傳遞情感時很重要的事物，這次的花束代表的是希望，代表了生命，代表了祝福意涵，我認為是很棒的設計。」

東奧與帕奧兩款勝利花束並列；圖片來源／©Tokyo 2020

台灣知名花藝大師凌宗湧；圖片來源／CNFlower西恩 台灣知名花藝大師凌宗湧；圖片來源／CNFlower西恩

擺脫陰影 以花重生

山坡上一大片豔黃向日葵隨風輕輕搖曳，這是宮城縣大川小學罹難孩童們的母親親手栽種的，當向日葵活力滿滿地迎著陽光綻放，彷彿浮現出孩子們的無邪笑容，撫慰父母的深深思念。

而在福島縣浪江町，有個團隊在事故後努力培育優良的洋桔梗，希望能把荒廢的浪江重新塑造成一個花朵小鎮，擺脫名字永遠與災難連結在一起的陰影。

東奧勝利花束明亮有朝氣，還搭配了吉祥物Miraitowa玩偶；圖片來源／©Tokyo 2020 東奧勝利花束明亮有朝氣，還搭配了吉祥物Miraitowa玩偶；圖片來源／©Tokyo 2020

東京奧運的頒獎花束便是使用來自宮城的向日葵、福島洋桔梗，還有福島玉竹、岩手的龍膽花以及東京產一葉蘭。

東京帕奧的花束則使用福島洋桔梗、宮城玫瑰、岩手龍膽花和東京一葉蘭，都是當地栽種、且能象徵當地的特色植物。兩會將準備約5千個花束，花束上裝飾著吉祥物玩偶，讓選手作為紀念。

東京帕奧的勝利花束與吉祥物Someity玩偶；圖片來源／©Tokyo 2020 東京帕奧的勝利花束與吉祥物Someity玩偶；圖片來源／©Tokyo 2020

勝利花束的撤除及回歸

向比賽前三名獲勝選手獻上勝利花束的傳統行之有年，奧運花束的設計也能傳達地主國的氣候特色、文化意涵及民族精神，每4年全世界的觀眾都在好奇，主辦方會設計出什麼樣的花束？

其實2016年里約奧運、2018平昌冬奧曾撤除勝利花束，原因在於花朵會在短時間內枯萎，而里約奧運相當注重可持續性議題，因此決定以木雕紀念品取代花束。

身為花卉使用者兼工作者的凌宗湧深感可惜，因為包含花朵，所有有機體都無法久存，但花草代表的還有更多意義，他強調「花草能傳遞希望及生命、榮耀，所以在歷史上都可以看到花草在許多受冕、登基儀式等重要時刻陪伴著人們。」

里約奧運撤在頒獎時撤除了勝利花束，改為選手手上的木雕紀念品；圖片來源／123RF 里約奧運撤在頒獎時撤除了勝利花束，改為選手手上的木雕紀念品；圖片來源／123RF

的確，古希臘奧運的優勝者在戴上橄欖葉桂冠的那一瞬，不只是個人及城邦最高的榮譽，也意味著和平與幸福。「我相信對於生命或者象徵意義上更重視的國家，應該還是會希望有花束存在。」本屆東京奧運恢復頒獎花束傳統，而且採用受災三縣的花材，展現的是從挫折中站起的強韌生命力，以及向曾經伸出援手的世界致謝。凌宗湧說，這已經超越了主辦國使用在地花材的思維，來到更深一層的境界。

而主辦國選用花材的邏輯又是什麼呢？凌宗湧認為，如果想讓國民看少見的花束，就會用進口或稀有的材料；但是反過來當舉辦世界級運動會，是讓世界看見你的時候，更應該要用常態性、符合季節且有特色的在地花材來凸顯自己，就像向日葵、洋桔梗和玫瑰，都是在日本很普遍常見的植物。

世界想看到最有自信的你

凌宗湧也用心為台灣選手製作了一款加油花束，材料可能令人驚訝，卻是運用了相同邏輯選材：有台灣原生種植物紅藜、讓台灣得到香蕉王國美名的香蕉花、曾是國產花卉外銷主角的蘭花，都是這個島上最道地的材料，在其他國家眼中，會覺得它非常特別。

凌宗湧製作的加油花束，主花材為夢幻蕉、紅藜麥、斑點巨輪；圖片來源／CNFlower西恩

凌宗湧製作的加油花束，主花材為夢幻蕉、紅藜麥、斑點巨輪；圖片來源／CNFlower西恩

雖然傳統派的人或許會覺得外來事物比較美好，反觀本土的東西微不足道、上不了檯面，但凌宗湧認為不該用更象徵著其他國家的材料表達自己。當社會越有自信，就會越相信台灣的最好，「別人認識你的方式就是知道你是香蕉王國、是一個亞熱帶環境，不要一直想脫掉那個外套跟大家說，我跟歐美是一樣的美學，這個才是自卑。」

拿出最常見的特色，最有自信的樣子，才是世界想要看見的台灣。奧運的場合會把國家的價值放大，也讓選手得到更多激勵。這把花束呈現黃、橘、紫、桃紅的繽紛色彩，「這就是亞熱帶的顏色，象徵著光榮以及熱情，跟東奧花束背後的意義是不謀而合的。」他說。

這幾年日本為了奧運精心籌辦，呈現許多不同以往的細節和亮點，勝利花束也是其中之一。當賽期開始，分出勝負，選手將高高舉起這把花束，讓全世界觀眾都能看見生命溫柔強韌的力量。

個人簡介

圖片來源／CNFlower西恩

圖片來源／CNFlower西恩

CNFlower西恩創辦人／花藝生活美學家以杭州富春山居花藝作品聞名，一直以來分享他在亞洲地區創作與生活體驗觀點，獨特思維使他被譽為新東方花藝美學大師及原生花藝景觀美學大師。師承自然，創作靈感汲取自對環境的觀察與熱愛，透過雙眼發現地貌的自然紋理藉由設計呈現本質之美，形成極具自然的生活美學風格。

作品見於台北101、越南柏悅酒店、Alila陽朔糖舍酒店、杭州富春山居、杭州安縵法雲等知名國際酒店與空間。秉持對大自然與花藝美學生活的熱愛， 建立了一種追求單純以人感覺為主的生活態度，近年亦擔任「CNFlower跟著花開去旅行」導師，引導學員透過旅行探索不同地域人文及花藝與自然美學，足跡遍及世界各地。

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====================採訪．撰文／林芳如 欣傳媒 https://www.xinmedia.com/article/195307