日本素麵煮不得？夏天消暑款「素麵料理訣竅」公開 香川麵舖女將阿嬤不藏私
雖然說在日本的超市裡面，一年四季都能見到素麵，不過說起最適合吃的季節，當然還是夏季。在日本，夏日七夕有吃素麵的習慣不說，一碗冰冰涼涼的素麵，更是日本人夏日消暑美食的經典款，而若能吃到流水素麵，那就再完美不過了。想享受一碗冰冰涼涼的素麵，在家自己來也是不錯的選擇，只不過這素麵的料理方式，和一般印象中的「煮麵」似乎不大一樣？（編按：有料理失敗經驗的同學請自動站左邊XD）
日本素麵煮不得！？
進入7月，筆者本來想來作碗素麵解饞，卻不禁想起過去一度煮失敗的經歷，所以就認真地向Google大神請教了一番。怎知，印入眼簾的是這樣的文章「素麵現在煮不得！」。
煮不得？難道是可以生吃嗎？
心中帶著這樣的疑問，我們一起看下去。
そうめんはもう茹でないでください！！
深めのフライパンにお湯を沸騰させ、そうめんを入れて10秒だけかき混ぜたら火をすぐに止めてフタをするだけ。数分後にはちゃんとそうめんになっています！
沸騰させ続けるよりもヌメリが少なく、つるんと美味しい仕上がりに
何より、暑くないのが良いです！！ pic.twitter.com/SvoO3zAYwX— Swind/神凪唐州@作家・ライター・名古屋めし料理家🍙 (@swind_prv)
那主要是一篇推特PO文，上面這麼寫著：「用有一定深度的鍋子把水燒開後，將麵放進去攪拌10秒鐘，就可以熄火並蓋上鍋蓋，然後等個幾分鐘就可以了。」
這則推特公開後幾日，就有超過20萬人按讚，在日本引起來一陣小小話題。只不過傳授這招素麵料理技巧的幕後藏鏡人，其實是一位在「讚岐烏龍麵」之鄉香川當地經營餐廳的女將阿嬤，她其實在Youtube上有許多日本道地料理的教學影片。
在教大家料理素麵的影片中，阿嬤這麼說：「用這樣的方法作素麵，麵比較不容易爛掉，而且吃起來比較有嚼勁。」不僅如此，她追加補充，因為不需要待在瓦斯爐旁邊看火，所以料理時也不會太熱，在夏天可是再適合不過的料理選項了。
有網友真的按照阿嬤傳授的撇步實驗過後表示，真的就和阿嬤說的一樣，麵比較不容爛掉，且麵看起來也比較有光澤感，可說是「色味俱全」。而最開心的其實是，因為只要把水燒開一次就可以了，料理起來真的輕鬆，廚房不會弄得太熱，也不需要弄得亂七八糟。
據說今年的夏天會是酷暑，那麼消暑美食必然是少不了的啦。不想出門覓食也不想大費周章煮飯時，來碗素麵真的是不錯的選擇，而在這自炊時代，找個機會在家試試看吧。
有興趣可以仔細看看阿嬤的教學，還有包括素麵沾醬的作法喔。
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