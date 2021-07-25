櫻桃小丸子爸爸居然代言日本酒了！老字號酒造初亀釀造推出「純米吟釀 父親廣志」

日本郵局真的是被郵政耽誤的主題角色商品店(笑) 以往我們也介紹過很多日本郵局推出的限定商品，最近他們就宣佈會在7月推出一款寶可夢主題郵票，讓粉絲必定想要收藏！除了寶可夢郵票之外，鬼滅之刃及哆啦a夢的商品也是粉絲不能錯過的！

2021-07-17 08:56