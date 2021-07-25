櫻桃小丸子爸爸居然代言日本酒了！老字號酒造初亀釀造推出「純米吟釀 父親廣志」
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
【撰文:窩日本快訊/ 窩日本】
大家猜猜櫻桃小丸子裡的人物，誰最適合代言日本酒嗎？沒錯，就是常常喝得醉醺醺回到家裡的小丸子爸爸「阿宏」！靜岡老字號酒造廠初亀釀造便找來了阿宏推出了限定的「父親廣志」日本酒。
櫻桃小丸子想必大家都不陌生，平凡的日常生活、特色鮮明的主角個性，小丸子一家笑料百出的故事深受大家喜愛，而這些故事的背景正是設定在靜岡縣的清水，因此靜岡老字號酒造廠初亀與櫻桃小丸子合作，在六月第三個星期日的日本父親節，推出恰巧今年父親節6月20日也是阿宏生日的「父親廣志」清酒，這麼多的意義存在，想必是今年父親節最佳的伴手禮選擇了！
純米吟醸 父ヒロシ 老爸阿宏（720ml／3,300日圓）
初亀醸造創立於1636年，是靜岡縣最老的酒造廠，使用靜岡縣內朝比奈川的水質釀造清酒。這款純米吟釀使用來自靜岡的水、米與酵母製成，散發出清爽與淡淡甜味的香氣，包裝印製著阿宏微醺的笑臉，讓人光是用看的就感受到清酒幸福美妙的滋味。阿宏身後印製著靜岡的富士山日出，以及櫻桃小丸子作者曾繪製過的烏龜，隱喻著老字號酒造「初龜」之意。
純米大吟醸 父ヒロシ 老爸阿宏（720ml／13,200日圓）
大吟釀選用有「酒米之鑽」美譽的「愛山米」釀造，使清酒散發出濃郁的水果香氣，背景同樣為靜岡的富士山日出，以及作者曾繪製過的烏龜，爸爸阿宏則改穿上日式和服，別具一番風味。純米大吟醸以有質感的木箱收納，限定200款雖然第一波已預購完畢，但若有興趣的話千萬別錯過官網的加賣通知哦！
圖片取自官網: https://saketsunagi.base.shop/
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