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膽小勿訪！《咒術迴戰》11景點大公開，粉絲朝聖必收藏

聯合新聞網 / FunTime旅遊比價
圖／；bibianIG, mounenasai
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最近剛上線的《咒術迴戰》真的是相當精彩，雖然一直不小心將五條悟誤認為卡卡西(?)，但整體來說故事劇情真的十分具有吸引力，儘管才上線第一季，小編就已經火速追完，跪求第二季啊～等待第二季上架的同時，小編先來整理一下這部動畫OP參考了哪些日本的景點，日後解封時可要朝聖一番才行！

朝聖景點

千駄谷隧道

千駄谷隧道。 圖／IG, mounenasai
千駄谷隧道。 圖／IG, mounenasai

一開始伏黑惠出現的場景實際上是通往東京體育館的千駄谷隧道，因1964年舉辦東京奧運，政府為了建造這條隧道而貫穿由德川家族出資興建的仙壽寺墓地，也因此時常傳出一些靈異事件，被稱之為德川的詛咒。

地址：京都澀谷區千駄谷2-24-1

六本木之丘森大樓

六本木之丘森大樓。 圖／IG, mounenasai
六本木之丘森大樓。 圖／IG, mounenasai

第二個登場的是釘崎野薔薇，她所站立的地點在六本木之丘森大樓附近的階梯，森大樓是一棟相當適合看夜景的大廈，高達54層樓，並且擁有360環繞的觀景台，可以眺望新宿、澀谷一帶的風景。

地址：東京都港區六本木6-10-1

永田町車站

永田町車站。 圖／IG,nin__52
永田町車站。 圖／IG,nin__52

接下來是狗卷棘搭乘的長扶梯地點，位於永田町車站，主要是鄰近國會議事堂等公家機關的一座車站。

地址：東京都千代田區永田町一丁目11番28號

上野動物園

上野動物園。 圖／IG, panda_egaega
上野動物園。 圖／IG, panda_egaega

真不愧是我們Panda出場的地點，當然就是以熊貓聞名的上野動物園啦！這是間相當具有歷史年代的動物園，自1882開放至今，動物相當多元且有趣，除了大熊貓之外，還有侏儒河馬、㺢㹢狓（是一種長得像斑馬的長頸鹿親戚），以及貓科兔猻屬唯一物種的兔猻，相當推薦給喜愛動物的旅客前往參觀哦！

地址：東京都台東區上野公園9-83

Nicolai Bergmann Nomu

Nicolai Bergmann Nomu。 圖／IG, nicolaibergmann_nomu
Nicolai Bergmann Nomu。 圖／IG, nicolaibergmann_nomu

這是七海建人看書休憩的場所，也是一間實際上存在的咖啡廳，主打花藝設計，由丹麥園藝家親自量身打造，讓整間咖啡廳變得相當夢幻，也是許多人造訪的熱門景點，非常適合網美拍照啊！

地址：東京都港區南青山5-7-2

大田黑公園

大田黑公園。 圖／IG, mounenasai
大田黑公園。 圖／IG, mounenasai

接著禪院真希在大田黑公園出場啦～這可是賞楓、賞銀杏的好所在，原是日本音樂評論家的故居遺址，如今已免費開放給大家參訪，除了欣賞風景之外，公園內還有一處可以休憩的茶室，不過需要事先預約唷！

地址：東京都杉並區荻窪3丁目33−12

晴空塔

晴空塔。 圖／IG, mounenasai
晴空塔。 圖／IG, mounenasai

號稱最強咒術師五條悟出場的地點相信大家不陌生吧～這可是東京最知名的晴空塔啊！約有634公尺高，若想要欣賞風景需要購票才能搭到340樓以上的樓層，而底下的樓層主要是複合式商場，不管是吃的、玩的、逛街的通通有，基本上就是東京必去的景點啦！

地址：東京都墨田區押上一丁目1番13號

加茂水族館

以水母為主題的加茂水族館是吉野順平出場的景點，雖然只有短短幾秒的畫面，但可以看出他就站在經典的「水母夢幻劇場」前面。加茂水族館擁有高達60種水母種類，真的可以稱之為水母博物館了～除了參觀水母之外，亦有水母相關的美食及伴手禮，夏日炎炎最適合來支水母冰淇淋啦！

地址：山形縣鶴岡市今泉字大久保657-1

吉祥寺公園路

吉祥寺公園路。 圖／IG, mounenasai
吉祥寺公園路。 圖／IG, mounenasai

接著是站在吉祥寺公園路的真人登場，附近的井之頭恩賜公園可是經常出現在電影、動漫中的著名景點，公園內最著名的設施就是天鵝船了，另外也有一座井之頭自然文化園，園區內有許多的可愛迷人的松鼠唷！

新宿之眼

新宿之眼。 圖／IG, mounenasai
新宿之眼。 圖／IG, mounenasai

最後要來介紹的是東堂葵所出現的場景—新宿之眼，這是位在新宿站西口地下道的公共藝術，於1969年設計於斯巴魯大廈的牆壁上，曾經一度因節電而被熄燈，如今又重新點燃了，相信大家只要經過地下道應該就能輕鬆找到了！

地址：東京都新宿區西新宿1-7-1

喜久水庵

另外提供片中五條悟一登場就帶著仙台著名的伴手禮—喜久福出現，這可是仙台也是虎杖悠仁的故鄉當地特產，基本口味包含抹茶、生奶油、焙茶以及毛豆等四種，包了美味內餡之後讓麻糬的口感度更上一層樓～強烈推薦去仙台旅遊必帶這款伴手禮回來哦！

地址：仙台市青葉區一番町三丁目8-11

周邊商品

雖然現在無法馬上前往日本朝聖，但小編整理了幾個熱門的周邊商品，喜愛咒術迴戰的朋友可以考慮日本代購回來嚐嚐鮮：

五条悟 咒術迴戰 T-shirt

五条悟 咒術迴戰 T-shirt。 圖／bibian
五条悟 咒術迴戰 T-shirt。 圖／bibian

價格：3,850円

咒術迴戰×喜久水庵 聯名鑰匙圈

咒術迴戰×喜久水庵 聯名鑰匙圈。 圖／bibian
咒術迴戰×喜久水庵 聯名鑰匙圈。 圖／bibian

價格：330~3,300円

咒術迴戰 公仔娃娃

咒術迴戰 公仔娃娃。 圖／bibian
咒術迴戰 公仔娃娃。 圖／bibian

價格：1,800円

咒術迴戰 一番賞 毛巾

咒術迴戰 一番賞 毛巾。 圖／bibian
咒術迴戰 一番賞 毛巾。 圖／bibian

價格：1,980円

咒術迴戰 一番賞 壓克力立牌

咒術迴戰 一番賞 壓克力立牌。 圖／bibian
咒術迴戰 一番賞 壓克力立牌。 圖／bibian

價格：1,320円

咒術迴戰 抱枕

咒術迴戰 抱枕。 圖／bibian
咒術迴戰 抱枕。 圖／bibian

價格：1,979円

偷偷說，其實之所以OP會採用上述介紹的幾個景點，主要都是因為該景點附近有一些靈異事件，也算是OP的小巧思，但小編怕得要命，就不做深入介紹了，有興趣又夠大膽的人歡迎自行去搜尋啦～膽小的人就跟小編一樣靜靜地等待第二季動漫的到來吧！

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