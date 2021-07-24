膽小勿訪！《咒術迴戰》11景點大公開，粉絲朝聖必收藏

最近剛上線的《咒術迴戰》真的是相當精彩，雖然一直不小心將五條悟誤認為卡卡西(?)，但整體來說故事劇情真的十分具有吸引力，儘管才上線第一季，小編就已經火速追完，跪求第二季啊～等待第二季上架的同時，小編先來整理一下這部動畫OP參考了哪些日本的景點，日後解封時可要朝聖一番才行！

朝聖景點

千駄谷隧道

千駄谷隧道。 圖／IG, mounenasai

一開始伏黑惠出現的場景實際上是通往東京體育館的千駄谷隧道，因1964年舉辦東京奧運，政府為了建造這條隧道而貫穿由德川家族出資興建的仙壽寺墓地，也因此時常傳出一些靈異事件，被稱之為德川的詛咒。

地址：東京都澀谷區千駄谷2-24-1

六本木之丘森大樓

六本木之丘森大樓。 圖／IG, mounenasai

第二個登場的是釘崎野薔薇，她所站立的地點在六本木之丘森大樓附近的階梯，森大樓是一棟相當適合看夜景的大廈，高達54層樓，並且擁有360環繞的觀景台，可以眺望新宿、澀谷一帶的風景。

地址：東京都港區六本木6-10-1

永田町車站

永田町車站。 圖／IG,nin__52

接下來是狗卷棘搭乘的長扶梯地點，位於永田町車站，主要是鄰近國會議事堂等公家機關的一座車站。

地址：東京都千代田區永田町一丁目11番28號

上野動物園

上野動物園。 圖／IG, panda_egaega

真不愧是我們Panda出場的地點，當然就是以熊貓聞名的上野動物園啦！這是間相當具有歷史年代的動物園，自1882開放至今，動物相當多元且有趣，除了大熊貓之外，還有侏儒河馬、㺢㹢狓（是一種長得像斑馬的長頸鹿親戚），以及貓科兔猻屬唯一物種的兔猻，相當推薦給喜愛動物的旅客前往參觀哦！

地址：東京都台東區上野公園9-83

Nicolai Bergmann Nomu

Nicolai Bergmann Nomu。 圖／IG, nicolaibergmann_nomu

這是七海建人看書休憩的場所，也是一間實際上存在的咖啡廳，主打花藝設計，由丹麥園藝家親自量身打造，讓整間咖啡廳變得相當夢幻，也是許多人造訪的熱門景點，非常適合網美拍照啊！

地址：東京都港區南青山5-7-2

大田黑公園

大田黑公園。 圖／IG, mounenasai

接著禪院真希在大田黑公園出場啦～這可是賞楓、賞銀杏的好所在，原是日本音樂評論家的故居遺址，如今已免費開放給大家參訪，除了欣賞風景之外，公園內還有一處可以休憩的茶室，不過需要事先預約唷！

地址：東京都杉並區荻窪3丁目33−12

晴空塔

晴空塔。 圖／IG, mounenasai

號稱最強咒術師五條悟出場的地點相信大家不陌生吧～這可是東京最知名的晴空塔啊！約有634公尺高，若想要欣賞風景需要購票才能搭到340樓以上的樓層，而底下的樓層主要是複合式商場，不管是吃的、玩的、逛街的通通有，基本上就是東京必去的景點啦！

地址：東京都墨田區押上一丁目1番13號

加茂水族館

以水母為主題的加茂水族館是吉野順平出場的景點，雖然只有短短幾秒的畫面，但可以看出他就站在經典的「水母夢幻劇場」前面。加茂水族館擁有高達60種水母種類，真的可以稱之為水母博物館了～除了參觀水母之外，亦有水母相關的美食及伴手禮，夏日炎炎最適合來支水母冰淇淋啦！

地址：山形縣鶴岡市今泉字大久保657-1

吉祥寺公園路

吉祥寺公園路。 圖／IG, mounenasai

接著是站在吉祥寺公園路的真人登場，附近的井之頭恩賜公園可是經常出現在電影、動漫中的著名景點，公園內最著名的設施就是天鵝船了，另外也有一座井之頭自然文化園，園區內有許多的可愛迷人的松鼠唷！

新宿之眼

新宿之眼。 圖／IG, mounenasai

最後要來介紹的是東堂葵所出現的場景—新宿之眼，這是位在新宿站西口地下道的公共藝術，於1969年設計於斯巴魯大廈的牆壁上，曾經一度因節電而被熄燈，如今又重新點燃了，相信大家只要經過地下道應該就能輕鬆找到了！

地址：東京都新宿區西新宿1-7-1

喜久水庵

另外提供片中五條悟一登場就帶著仙台著名的伴手禮—喜久福出現，這可是仙台也是虎杖悠仁的故鄉當地特產，基本口味包含抹茶、生奶油、焙茶以及毛豆等四種，包了美味內餡之後讓麻糬的口感度更上一層樓～強烈推薦去仙台旅遊必帶這款伴手禮回來哦！

地址：仙台市青葉區一番町三丁目8-11

周邊商品

雖然現在無法馬上前往日本朝聖，但小編整理了幾個熱門的周邊商品，喜愛咒術迴戰的朋友可以考慮日本代購回來嚐嚐鮮：

五条悟 咒術迴戰 T-shirt

五条悟 咒術迴戰 T-shirt。 圖／bibian

價格：3,850円

咒術迴戰×喜久水庵 聯名鑰匙圈

咒術迴戰×喜久水庵 聯名鑰匙圈。 圖／bibian

價格：330~3,300円

咒術迴戰 公仔娃娃

咒術迴戰 公仔娃娃。 圖／bibian

價格：1,800円

咒術迴戰 一番賞 毛巾

咒術迴戰 一番賞 毛巾。 圖／bibian

價格：1,980円

咒術迴戰 一番賞 壓克力立牌

咒術迴戰 一番賞 壓克力立牌。 圖／bibian

價格：1,320円

咒術迴戰 抱枕

咒術迴戰 抱枕。 圖／bibian

價格：1,979円

偷偷說，其實之所以OP會採用上述介紹的幾個景點，主要都是因為該景點附近有一些靈異事件，也算是OP的小巧思，但小編怕得要命，就不做深入介紹了，有興趣又夠大膽的人歡迎自行去搜尋啦～膽小的人就跟小編一樣靜靜地等待第二季動漫的到來吧！

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