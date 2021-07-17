全新寶可夢主題郵票！日本郵局再推動漫聯名，鬼滅之刃、哆啦A夢、柯南周邊都有

【撰文:Shinon/ 窩日本】

日本郵局真的是被郵政耽誤的主題角色商品店(笑) 以往我們也介紹過很多日本郵局推出的限定商品，最近他們就宣佈會在7月推出一款寶可夢主題郵票，讓粉絲必定想要收藏！除了寶可夢郵票之外，鬼滅之刃及哆啦a夢的商品也是粉絲不能錯過的！快來看看我們的介紹吧~~

全新寶可夢主題郵票

日本郵局經常會推出各種主題郵票，而這次預計在7月及8月分別發售3種寶可夢主題郵票商品，還未開賣已成功在日本引起話題，想必又會掀起一股搶購熱潮。

寶可夢63日幣郵票

以寶可夢卡片遊戲為主題，把卡片縮小成一張張郵票，想必讓很多大男孩感到懷念，想起童年玩卡片遊戲的時光！每張郵票面值63日幣，一套10張郵票，價格為630日幣，在2021年7月7日發售。

寶可夢84日幣郵票

這款郵票以四季為主題，繪畫出寶可夢們歡樂地渡過一年的場景，例如泡溫泉、在海邊玩耍等等，採用粉色系的設計，每張都看起來十分可愛！每張郵票面值84日幣，一套10張郵票，價格為840日幣，同樣在2021年7月7日發售。

寶可夢郵票BOX～寶可夢卡片遊戲 回眸美人・月雁套裝～

設計成精靈球圖樣的盒子裡裝著一套郵票、3張明信片、1盒寶可夢卡片遊戲及2張特別版寶可夢遊戲卡片，非常豐富！商品名稱中的「回眸美人」及「月雁」其實都是著名的浮世繪作品，只見特別版寶可夢遊戲卡片上皮卡丘靠在回眸美人身上而月雁的雁變成古月鳥，有趣又好看！

而郵票也是以寶可夢卡片遊戲為主題，但印著與7月那一套不同的寶可夢角色，每張面額是84日幣，還有2張以寶可夢與浮世繪為主題、面額120日幣的郵票。寶可夢郵票BOX售價為4000日幣，會在2021年8月25日發售，喜歡寶可夢的朋友不可錯過！

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其他日本郵局限定商品

在期待上面這套好看的寶可夢郵票在7月及8月發售時，再為大家介紹一下現在正在熱賣中的主題角色商品吧！

哆啦A夢

以《電影哆啦A夢：大雄的宇宙小戰爭 2021》為主題，化身成太空人的哆啦A夢與星球圖案十分可愛。商品有環保袋、手帕、文具等，都是很實用的小物。

鬼滅之刃

作為日本最人氣動漫，電影票房突破400億日幣的《鬼滅之刃》，日本郵局又怎會不參一腳呢！鬼殺隊及柱的每位角色如炭治郎、禰豆子、善逸等都有推出一系列的商品，各種鑰匙扣及文具會讓粉絲買到失心瘋。

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名偵探柯南

國民動畫《名偵探柯南》今年也有推出全新商品，包括手帕、環保袋、印章收納袋、存摺套及存錢筒。小編覺得存錢筒最特別，附送的橡皮筋可是柯南的象徵紅色蝴蝶結喔！

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