「東京奧運會場」設計參與 隈研吾展：從貓的視角找建築公共性的新5原則

JAPANKURU / JAPANKURU日本酷樂

新型肺炎疫情下 公共建築的再思考

喜歡建築或藝術的朋友，對於日本建築師隈研吾的名字應該都不陌生，在日本各地不少地方都能見到他的建築作品，包括像中目黑的星巴克臻選®東京烘焙工坊建築外觀、去年才開業的埼玉武藏野美術館、栃木的馬頭美術館等。同樣參與了2020東京奧運會場的《國立競技場》設計，隈研吾的個展在高知、長崎巡迴過後，終於在東京奧運開跑之前來到東京的國立近代美術館。

本次展覽中展出的建築作品，以其作品中公共性較高的68件為主，全部都有隈研吾自身對於建築作品的解說。看著新冠肺炎影響下的都市街道，隈研吾重新審視了「公共性」的概念，以「孔」、「粒子」、「傾斜」、「柔和」、「時間」5大主題將自己的作品分類展出，帶大家再思考公共空間與人們生活之間的連結。

有趣的是，展覽中，隈研吾亦發表了新作品「東京計畫2020之貓咪建築之5656原則（東京計画2020ネコちゃん建築の5656原則）」，從能自由且靈活劃分公共空間和個人空間的半野貓兒們身上，新詮釋現代東京的城市空間。

隈研吾的這次個展，聯手了多次與是枝裕和合作的攝影導演「瀧本幹也」及日本知名音樂家「坂本龍一」等各界藝術家，透過影像、縮時攝影、立體裝置藝術、360度VR等不同形式，帶大家體驗隈研吾建築作品與空間的巧妙。

展覽目前正在東京國立近代美術館展出，由於疫情影響，入館有人數管制，建議有興趣前往看展的大家，可以事先線上預約訂票

影片來源：IM Internet Museum

隈研吾展：從貓的視角找建築公共性的新5原則

（隈研吾展 新しい公共性をつくるためのネコの５原則）

展覽期間：2021.6.18（五）〜2021.9.26（日）

展覽地點：東京國立近代美術館 1F 企劃Gallery（東京都千代田区北の丸公園3-1

交通方式：東京Metro 東西線「竹橋」站 1b出口 步行3分鐘

開館時間：10：001～20：00

公休日：週一（7/26、8/2、8/9、8/30、9/20除外）、8/10（二）、9/21（二）

門票：一般 1300日圓；大學生 800日圓

官方網站

延伸閱讀：成田機場周邊觀光：初詣名所成田山新勝寺 參道散策大啖鰻魚飯

你認識的不認識的日本，都在「JAPANKURU日本酷樂」 也要追蹤「JAPANKURU日本酷樂粉絲團」

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

東京 展覽 美術館

延伸閱讀

東京第4度緊急事態宣言首日 新增確診502例

疫情期溫暖獻聲 聽見朱銘美術館的聲音

中職／停賽嚴重衝擊各隊營運 復賽又和東京奧運撞期

東京奧運不只因疫情大亂 高溫潮溼更添挑戰

相關新聞

為什麼日本有這麼多叫「富士見」的地名？ 富士山的山頂不是國家所有？

富士見坂、富士見台、富士見町、富士見通⋯⋯是不是有種在日本很常看到這些地名的感覺？這不是你的錯覺，而是日本真的就是有這麼多名為「富士見」的地方。根據統計，全日本有300多個「富士見OO」，究竟是為什麼呢？

UNIQLO市值蒸發25％ 日本首間全球旗艦店不敵疫情將熄燈

今年2月UNIQLO母公司迅銷集團，才因為整體市值達到約1,030億美元，首度超越對手ZARA，一躍成為全球服飾龍頭。但...

鮭魚壽司沒上榜！日本「壽司郎」最新人氣壽司＆副餐甜點TOP5

前一陣子在台灣引爆了「鮭魚之亂」的日本知名連鎖壽司品牌「壽司郎」，近日在日本富士電視台的電視節目特輯中，公佈了自家最新的人氣菜單TOP5排行榜，分別有壽司菜單TOP5和副餐甜點TOP5。10年來身為日

防疫小物推薦！　「日本抗菌消毒用品」藥妝店必入手的戰利品

說到抗菌消毒用品，小編覺得日本出產的小物絕對是首選，透過專業的技術研發多種可以有效殺死細菌的產品，絕對是去日本藥妝店必須要買回來的戰利品啊！以下分成「居家生活」及「外出隨身」兩大類別來介紹幾款小編特別推薦的好用小物：

日清泡麵魔術方塊、解題拼圖...4款「日本食物主題玩具」居家防疫不怕悶

在疫情期間留在家中減少外出就是最好的防疫方法，但是每天都在家中除了追劇、打電動、滑手機，有沒有一些可以遠離3C產品但又讓人心情輕鬆的玩意？這次就來推薦你一些有趣的日本玩具，一個人玩或跟家人一起玩都適合，享受美好的家庭時光。

「日本環球影城ｘ鬼滅之刃」聯手了！園區神還原漫畫世界，還有海賊王8月登場

日本環球影城全新園區「超級任天堂世界」受疫情影響一波三折，終於成功在3月開幕，吸引許多遊戲迷暢玩。而今（28日）官方再度祭出好消息，表示確定攜手日本超夯漫畫「鬼滅之刃」打造長達半年的新企劃，預計9月中

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。