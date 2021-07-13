「東京奧運會場」設計參與 隈研吾展：從貓的視角找建築公共性的新5原則

新型肺炎疫情下 公共建築的再思考

喜歡建築或藝術的朋友，對於日本建築師隈研吾的名字應該都不陌生，在日本各地不少地方都能見到他的建築作品，包括像中目黑的星巴克臻選®東京烘焙工坊建築外觀、去年才開業的埼玉武藏野美術館、栃木的馬頭美術館等。同樣參與了2020東京奧運會場的《國立競技場》設計，隈研吾的個展在高知、長崎巡迴過後，終於在東京奧運開跑之前來到東京的國立近代美術館。

本次展覽中展出的建築作品，以其作品中公共性較高的68件為主，全部都有隈研吾自身對於建築作品的解說。看著新冠肺炎影響下的都市街道，隈研吾重新審視了「公共性」的概念，以「孔」、「粒子」、「傾斜」、「柔和」、「時間」5大主題將自己的作品分類展出，帶大家再思考公共空間與人們生活之間的連結。

有趣的是，展覽中，隈研吾亦發表了新作品「東京計畫2020之貓咪建築之5656原則（東京計画2020ネコちゃん建築の5656原則）」，從能自由且靈活劃分公共空間和個人空間的半野貓兒們身上，新詮釋現代東京的城市空間。

隈研吾的這次個展，聯手了多次與是枝裕和合作的攝影導演「瀧本幹也」及日本知名音樂家「坂本龍一」等各界藝術家，透過影像、縮時攝影、立體裝置藝術、360度VR等不同形式，帶大家體驗隈研吾建築作品與空間的巧妙。

展覽目前正在東京國立近代美術館展出，由於疫情影響，入館有人數管制，建議有興趣前往看展的大家，可以事先線上預約訂票。

影片來源：IM Internet Museum

隈研吾展：從貓的視角找建築公共性的新5原則

（隈研吾展 新しい公共性をつくるためのネコの５原則）

展覽期間：2021.6.18（五）〜2021.9.26（日）

展覽地點：東京國立近代美術館 1F 企劃Gallery（東京都千代田区北の丸公園3-1）

交通方式：東京Metro 東西線「竹橋」站 1b出口 步行3分鐘

開館時間：10：001～20：00

公休日：週一（7/26、8/2、8/9、8/30、9/20除外）、8/10（二）、9/21（二）

門票：一般 1300日圓；大學生 800日圓

官方網站

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