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為什麼日本有這麼多叫「富士見」的地名？ 富士山的山頂不是國家所有？

聯合新聞網 / 窩日本
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【撰文:Anita / 窩日本】

富士見坂、富士見台、富士見町、富士見通⋯⋯是不是有種在日本很常看到這些地名的感覺？這不是你的錯覺，而是日本真的就是有這麼多名為「富士見」的地方。根據統計，全日本有300多個「富士見OO」，究竟是為什麼呢？

日本人相信萬物皆有神，因此有八百萬神（やおよろずのかみ）的之說，大自然中的任何事物都有靈魂、有神明寄宿其中。作為日本的最高峰，尤其覆滿雪的山頂總是充滿著神秘感，富士山當然也被視為神聖、有靈性的。因此在靜岡縣、山梨縣一帶能看到很多以崇拜火山神，特別是富士山為主的淺間神社。

正因日本人憧憬與崇拜富士山，看著它就仿佛有了心靈的依歸。因此在一些可以望到富士山的地方，就會被取名為「富士見」。北至福島縣的阿武隈高地，西至和歌山縣的色川富士見峠都可以看到富士山，唯有四國地區看不到。

目前全日本從北海道到九州約有300多個名為富士見的地名，光東京23區就有24個富士見坂。但當然因為現在社會進步、都市開發，高樓大廈林立的狀態下，實際能看見富士山的富士見坂只剩下4個左右。

順便補充一個關於富士山的小知識。富士山居然不是國家所有，而是私人土地！在八合目以上（白米從計量容器”升”打開的形狀和富士山形狀很像，1升有十分等，於是就將富士山從低至高度以1~10合目來區分。）是由富士山本宮淺間大社所擁有，政府每年還要付錢給神社，向他們租用山頂。

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眺望富士山的進階「雪見坂」

能看到富士山不稀奇，東京都內還有一個仿佛是富士見坂的進階版-「雪見坂」。意思是在這個坡道上可以看到富士山頂覆著白雪的部份。

不過這個坡道現在不是以能看到富士山聞名，而是變成迷妹們的聖地。有不少日劇、電影都曾在此拍攝。例如「大叔之愛～in the sky」、「如果30歲還是處男，似乎就能成為魔法師」、連韓國電影「魔鬼隊決」都在此取景。

雪見坂

地址：〒145-0065 東京都大田区東雪谷３丁目14番～16番

最近車站：東急池上線/石川台

來源自photo-ac
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在東京除了會看到很多名為富士見坂的地名，應該也有很多人好奇「OO坂」為什麼也很多？神樂坂、道玄坂、乃木坂、芋洗坂⋯⋯，整個都內就有600個以坂為名的地方。

這些坂道多在江戶時代就被定名，它們的共同特色是所在之處的寺院神社、武家屋敷很多，但當時土地沒有標示町名，讓這些人覺得生活不太方便，所以就以坡道當作標記，並幫它們取名。

有趣的是被用作女子偶像「乃木坂46｣團名的乃木坂，江戶時代叫作幽靈坂。1912年大日本帝國陸軍的大將，也是學習院的學長乃木希典殉職，為了紀念他，赤坂區議會才將此改名為乃木坂。

原來每個地名都有它的緣由，知道這些背後的小故事，以後在日本遇到富士見坂，不妨實際觀測一下，看看是不是真的能見到富士山吧！

窩日本推薦閱讀：(懶人包)河口湖自由行全攻略！從交通介紹到10大精選景點推薦～來河口湖看美麗的富士山吧　

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富士山 東京 京都

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