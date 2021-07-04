防疫小物推薦！　「日本抗菌消毒用品」藥妝店必入手的戰利品

說到抗菌消毒用品，小編覺得日本出產的小物絕對是首選，透過專業的技術研發多種可以有效殺死細菌的產品，絕對是去日本藥妝店必須要買回來的戰利品啊！以下分成「居家生活」及「外出隨身」兩大類別來介紹幾款小編特別推薦的好用小物：

居家生活用品

每個家庭絕對少不了抗菌消毒的用品，從一踏進家門轉開門把開始，就可能開始把細菌帶到家裡的每個角落，這時候一定就需要一些超級好用的抗菌消毒小物來幫大家消滅細菌，保持家中整潔的環境！以下就介紹幾款非常厲害的日本產品，放在家裡抑制細菌增長吧！

Eisai衛采 Etak 抗菌噴霧

Eisai衛采 Etak 抗菌噴霧。 圖／Bibian

Etak抗菌噴霧強調無香料添加，使用時並不會有特殊氣味；另外因不含酒精成份，噴灑在木製品上面也不會掉色，相當實用。除了傢俱之外，這款抗菌噴霧也可以使用在衣物上，就不用擔心外出會黏附細菌，可以有效地防止細菌沾黏！

使用時效：一週

價格：約NT$331/罐

Cleverin 加護靈消臭防霉除菌劑

Cleverin 加護靈消臭防霉除菌劑。 圖／Bibian

加護靈擁有專利技術，可以透過商品釋放低濃度的二氧化氯，進而去除空氣中的細菌，也可抑制浴室牆壁或地板的黴菌滋生，是款非常適合擺放在浴室除臭的小物。

使用時效：2個月

價格：約NT$422/罐

Fumakilla 全新防蚊掛片

Fumakilla 全新防蚊掛片。 圖／Bibian

除了看不見的細菌之外，蚊子也是家中惱人的病毒來源，尤其是夏天常常要注意避免孳生蚊蟲染上登革熱。而日本推出的防蚊掛片則是強調一片可以直接用上一年，相當便利！

使用時效：一年

價格：約NT$250/片

Oxider 空間除菌劑

Oxider 空間除菌劑。 圖／Bibian

小小一罐除菌劑就可以維持約5-6坪空間的環境，主要是透過釋放二氧化氯達到除菌消臭的效果，並且也會在失效時產生變色提醒，才不會用過久忘記更換。

使用時效：約三個月

價格：約NT$303/罐

外出隨身用品

除了居家消毒抗菌的小物之外，其實出門在外也可以依靠一些日本好用的抑菌產品來保護自己，畢竟踏出家門就是處在一個不知道何時會被細菌攻擊的環境，藉由一些消毒抗菌的日本小物來增加自身的防護力也不失為一個保護自己的方法！

Eisai衛采 Etak 濕紙巾

Eisai衛采 Etak 濕紙巾。 圖／Bibian

隨著夏天的到來，建議大家出門可以隨身攜帶濕紙巾，除了可以擦汗之外，也可以使用這款濕紙巾來抗菌，減少與細菌接觸的機會。

價格：約NT$158/包

Cleverin 加護靈隨身抑菌筆

Cleverin 加護靈隨身抑菌筆。 圖／Bibian

這款有趣的外出隨身用品外觀就像是一支可以隨身攜帶的鋼筆，夾在外衣的口袋上也相當有型。使用方式是要先打開抑菌筆芯，並且類似螢光棒一樣稍微扭開，再放回筆型容器中，如此一來就大功告成！

使用時效：約兩週

價格：約NT$339/支

Virus Shut Out 滅菌防護掛頸隨身卡

Virus Shut Out 滅菌防護掛頸隨身卡。 圖／Bibian

外觀看起來就像是一張識別證，他可是讓外出的人可以戴在脖子上，並且擁有抗菌效果的隨身卡唷！有點類似香囊一樣會散發出二氧化氯，但要避免直接接觸皮膚唷～

使用時效：約三十天

價格：約NT$277/10片

CADO汽車空氣清淨機MP-C30

CADO汽車空氣清淨機MP-C30。 圖／Bibian

就算是開車出門也要小心吸進空氣中的細菌，因此外出當然也少不了放置在車上的空氣清淨機囉！只要一顆按鈕就可以簡單操作開關機以及段數調整，真的相當容易操作，接下來只要定期更換濾心即可。

使用時效：約半年

價格：約NT$508/個

看完以上這些抗菌消毒用品，有沒有覺得日本小物真的是相當萬用呢！根本每一樣都應該要買回來，做好居家及戶外的防護，好好地做好消毒抗菌的保護措施，才能夠有效地提升自身的防禦力！

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