日清泡麵魔術方塊、解題拼圖...4款「日本食物主題玩具」居家防疫不怕悶

【撰文:Shinon/ 窩日本】

在疫情期間留在家中減少外出就是最好的防疫方法，但是每天都在家中除了追劇、打電動、滑手機，有沒有一些可以遠離3C產品但又讓人心情輕鬆的玩意？這次就來推薦你一些有趣的日本玩具，一個人玩或跟家人一起玩都適合，享受美好的家庭時光。

1. 解體拼圖(解体パズル)

名字雖然聽起來有點嚇人，但解體的對象其實是我們常常在餐桌上看到的動物們。拼圖把動物的部位及內臟重現，讓人一邊拼一邊學習到各種生物的結構及日文名字。這個系列現在推出了豬、牛、雞、羊、鮪魚、蟹等等，牛與豬的禮盒裝還附有假的燒肉醬汁非常逗趣！不只小孩可以上生物課，大人學懂後，下次來日本旅行吃燒肉就知道怎樣點餐了(笑)

解體拼圖價格 : 1738~3520日幣

解體拼圖官網

日清咚兵衛豆皮烏龍麵或是天婦羅蕎麥麵這兩款泡麵很多人遊日時都可能買過當宵夜，作為國民泡麵在日本可是深受喜愛，這次竟然變身成魔術方塊！

這個玩具從包裝都造得很仿真，打開泡麵的蓋子會看到魔術方塊放在麵條的中間，而魔術方塊只有一面印有豆皮/天婦羅，讓你挑戰看看能不能成功把豆皮/天婦羅拼回原來的模樣。紅色的豆皮烏龍麵魔術方塊在今年5月下旬才新發售，趕快來把它入手吧！

日清咚兵衛魔術方塊價格 : 3,278日幣

日清咚兵衛魔術方塊官網

3. 森永小魚餅乾釣魚遊戲(どこでもおっとっと うおっと！フィッシング)

日本經典零食森永小魚餅乾相信是很多人的童年回憶！這次餅乾變成釣魚遊戲，你可以跟家人拿著小魚桿釣起一顆顆可愛的小魚餅乾，誰釣得多就勝出！除了釣魚，官方還有提案各種新玩法，例如抽籤遊戲或是平衡遊戲等等，讓你玩不厭。

森永小魚餅乾釣魚遊戲價格 : 1,980日幣

森永小魚餅乾釣魚遊戲官網

4. 竹筍里VS蘑菇山黑白棋遊戲(きのこの山ＶＳたけのこの里 オセロ ３ゲームス)

說到日本零食又怎可不提明治的竹筍里與蘑菇山朱古力餅乾！每年都會舉行選舉的竹筍里VS蘑菇山人氣對決，無論你是哪一邊的支持者都不可錯過這個遊戲！把傳統遊戲黑白棋換成竹筍里與蘑菇山朱古力餅乾的造型，在特設的棋盤上可以輕易反轉立體棋子，玩這個遊戲一邊對決一邊會讓你想要吃零食！

竹筍里VS蘑菇山黑白棋遊戲價格 : 1,980日幣

竹筍里VS蘑菇山黑白棋遊戲官網

怎麼樣？這些日本玩具可愛又有趣，讓我們放下手機及電動，享受跟家人聊天玩遊戲，在家中好好度過這段防疫時光吧！

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