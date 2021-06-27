「teamLab」藝術體驗在家也能賞！線上零距離互動，還能親自手繪

【撰文:Natalie/ 窩日本】

因為疫情的關係無法飛出國到日本欣賞知名的藝術「teamLab」，即使台灣現在也有teamLab藝術體驗了，但面對疫情的升溫，短期內仍不能前往欣賞啊…..為了讓大家乖乖在家防疫也能體驗teamLab的藝術，teamLab團隊推出了線上展覽囉！

零距離欣賞藝術！teamLab：「Flowers Bombing Home」

透過電視、電腦或手機在YouTube上搜尋「フラワーズ ボミング ホーム」，並點選直播的影片，就能線上欣賞直播中的teamLab作品，讓藝術與你零距離，讓美麗的花綻放在你的家中！

這次新推出的不僅是用眼睛欣賞而已，為了讓大家與更有參與感，宅在家也不無聊，teamLab還推出了線上繪畫的新功能！

teamLab DIY動手畫

到官網下載五款不同花樣的繪畫紙，除了可以直接列印出來用色筆上色外，用手機也能輕鬆著色！

IOS從保存到相簿的照片中點選編輯，接著按右上角的三個點點點…就能選擇不同的筆和顏色來進行繪畫；Android用戶從google相簿開啟後點擊下面三條槓的符號就可以畫畫。

哪裡下載：https://flowers-bombing-home.teamlab.art/jp/paint

畫完後上傳到官方網站，可以看到世界各地繪畫好手的作品，也能透過直播看看自己的畫作有沒有出現在線上直播中！

如果你完成了精美的畫作，不要害羞，快跟窩日本分享你的精彩作品吧！

活動官網：https://flowers-bombing-home.teamlab.art/jp/#top

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