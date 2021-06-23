抹茶雞湯泡麵、寶可夢杯麵...還有18禁咖哩？日本創意泡麵成防疫新亮點

小編一直覺得日本人的創意無極限，果真在泡麵界就出現了許多創意十足的特色口味，有些走暗黑系，有些則是可愛到不行，快來看看到底有哪些日本特色泡麵，也許可以考慮為你的居家防疫生活增添不一樣的風味！

日清抹茶雞湯泡麵

日清抹茶雞湯泡麵。 圖／Bibian

抹茶一直是日本超有特色的飲品，並且深受大家的喜愛，甚至許多旅客還會特地到宇治朝聖正宗抹茶，相信大家一定多多少少都喝過日本濃郁美味的抹茶，但加到泡麵裡的抹茶可就沒吃過了吧！沒想到知名泡麵品牌日清完美展現了日本人的創意，製出抹茶口味的麵條，結合濃醇的雞白湯，展現了截然不同的風味，絕對不會有味覺上的衝突，蠻推薦喜愛抹茶的人嘗試看看！

價格：約NT$40/碗

ZOMRAMEN 藍色喪屍熊拉麵

ZOMRAMEN 藍色喪屍熊拉麵。 圖／Bibian

光看到名字就嚇到了嗎？先別擔心，這可是由北海道吉祥物Zombear推出的特色拉麵，特別將麵條製成了藍色色系，並且附有一包墨綠色的醬汁，混合在一起根本超適合萬聖節或愚人節！不過看到顏色也不用嚇到吃不下去，其實吃起來可是美味度不減，湯頭採用了雞汁鹽味，加入醬油及味噌，在驚嚇之餘還能享受美味就是這款拉麵最厲害的地方！

價格：約NT$99/包

18禁咖哩泡麵

18禁咖哩泡麵。 圖／Bibian

究竟這款泡麵為什麼18禁呢？其實是因為這款泡麵辣！到！不！行！完全不適合小朋友嘗試，所以才命名為18禁，注意事項也再三強調禁止18歲以下的人嘗試，不過相信也是很多大人不敢嘗試(笑)。基本上這款內容物就只有麵條和滿滿一整包的咖哩辣粉，沖泡熱水後，就是一碗超強大的辣麵啦！強烈建議挑戰者務必小小口嘗試，若有任何的不適可要立即停止食用！

價格：NT$400/盒

Sapporo一番 寶可夢海鮮風杯麵

Sapporo一番 寶可夢海鮮風杯麵。 圖／Bibian

光看這個杯麵造型就不用小編再多說什麼了吧～特色就是可愛到不行啊！打開杯麵不僅有皮卡丘造型的魚板，還隨機贈送貼紙，根本就是完全征服寶可夢迷。雖然一杯容量不大，但光是看到包裝就足以讓人愛上這款卡哇伊的泡麵，絕對是喜愛寶可夢的大朋友小朋友務必要嘗試的啦～

價格：約NT$160/碗

明星LOCABO 低卡低醣杯麵 野菜湯味

明星LOCABO 低卡低醣杯麵 野菜湯味。 圖／Bibian

吃泡麵不用再擔心熱量啦！日本推出零卡泡麵，讓你毫無負擔地享受吃泡麵的快感，不再有罪惡感。所謂的LOCABO就是低糖質飲食法，建議攝取適量的碳水化合物才能用健康的方法減肥！為了滿足減肥中還想吃泡麵的人，這款明星LOCABO低卡低醣杯麵就是不錯的選擇，加上溫和的野菜湯味，絕對不用擔心口味太重！

價格：約NT$40/碗

マルちゃん(MARUCHAN) QTTA 酸奶洋葱味泡麵

マルちゃん(MARUCHAN) QTTA 酸奶洋葱味泡麵。 圖／Bibian

光用聽的就知道這是一款口感相當濃郁的泡麵，果不其然沖泡熱水之後就會飄出一陣濃香的奶味，加上馬鈴薯塊、洋蔥等配料，簡直就是一碗美味的現煮奶油濃湯，超級誘人的！不過記得一定要好好攪拌再享用，不然酸奶油會分佈不均，影響品嚐的美味唷～

價格：約NT$56/碗

マルちゃん(MARUCHAN) 奶油鱈魚子炒泡麵

マルちゃん(MARUCHAN) 奶油鱈魚子炒泡麵。 圖／Bibian

以上介紹的特色泡麵主要都是湯麵，現在要來介紹的則是一款乾麵，在日本因外包裝採用類似便當盒四方形狀，因此被號稱為「炒麵便當」。麵條是具有彈性的粗麵，佐以奶油風味的鱈魚子，增添具有濃厚香氣的風味，還貼心的提供西式湯頭，真的是泡麵界相當特別的口感及風味！如果吃膩了湯麵，小編強烈建議可以嘗試這款炒泡麵，讓你換換口味。

價格：約NT$50/碗

COCO壹番屋 低糖質咖哩碗麵

COCO壹番屋 低糖質咖哩碗麵。 圖／Bibian

由Acecook與COCO壹番屋合作推出的咖哩泡麵強調低糖質，也是一款可以輕鬆無負擔享用的泡麵美食，而且有COCO壹番屋品質保證的咖哩，完全不用懷疑這湯頭，絕對是好吃到升天！特別的是他份量非常多，價格又十分平價，可說是CP值非常高的一款泡麵～

價格：約NT$65/碗

相信大家現在因應防疫居家上學、辦公，又不能輕易出門購買外食，為了節省時間一定免不了要吃泡麵，小編推薦以上這幾款泡麵都可以透過日本代購購買，偶爾換換口味，嘗試新鮮的特色泡麵也是個非常不錯的選擇唷！

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