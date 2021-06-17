端午節吃柏餅、掛鯉魚旗？日本「5大端午習俗風景」關鍵字

寫在前面：日本五節句與端午

相信不少朋友在學日文的時候，都有聽過「節句（せっく）」這個詞，其實也就是日本「傳統節日」的意思，也漢字也寫做「節供（せっく）」，古代也一度和中文一樣稱為「節日（せちにち）」。這些傳統節日，據說最早也是根據中國的陰陽五行說而定，而可想而知，在這樣的日子裡，皇室宮廷中會舉行一些宴會，召集群臣共同慶祝等。

儘管日本古代其實也有各式各樣的傳統節日，不過流傳到今天依然存在的主要是5節句，分別如下：

1月7日 人日（じんじつ）也稱「七草節」。

3月3日上巳（じょうし）即為大家比較熟悉的「女兒節」，也是「桃之節句」。

5月5日 端午（たんご）亦如漢字一般，就是端午節，也是「菖蒲之節句」。

7月7日 七夕（しちせき），也唸作「たなばた」，亦如漢字一般，就是我們所謂的「七夕乞巧節」。

9月9日重陽（ちょうよう），重陽節，也是「菊之節句」。

這5節句，主要是在江戶幕府時代立定下來的國定假日，儘管明治維新後依然維持了一段時間，但後來因為改曆法，而終究還是在昭和23年（1984年）被廢除了。另外，其中的「端午」這天的5月5日，而後被日本政府立定為國定假日「兒童節」，於是傳統「端午」的意象在日本，便與兒童節有了千絲萬縷的聯繫。

出身華語圈的我們，說起端午節自然會想到吃粽子、划龍舟、喝雄黃酒、門掛菖蒲艾草等習俗（是否還要臨江迎一首《離騷》以念屈原？），如今到日本生活後，看看日本的端午習俗，覺得熟悉卻又好些不一樣的特色，且讓露編娓娓道來。

圖片來源：路邊的露編

日本端午風景① 賞個菖蒲花?

提起「菖蒲」，大家一定不陌生，但⋯⋯也不熟悉，只道是端午節時可以和艾草一起掛在門上的「草」，具體長什麼樣？嗯，不知道。到日本生活後，我第一次看到紫色的菖蒲花，而且知道每年夏天，在日本其實有很多公園內都能見到菖蒲花——雖然目前是都沒有在觀光客的賞花名單中啦（所以常常被忽略）。

而日本的端午，也是所謂的「菖蒲之節句」，於是對於「菖蒲」在日本端午的意象之強烈，我個人感到有點吃驚。

追溯端午這個節日的起源，其實就是古人夏季驅邪避蚊、解厄消災之日，而我們之所以會有端午節在屋外插艾草菖蒲等香草避邪的習俗，除了作為香草可驅蟲外，菖蒲由於葉形如劍，因而有擋煞的象徵。（我承認，其實直到今天以前，我都還搞不清楚菖蒲作為端午節香草的意義。）

這件事到了日本，亦有著異曲同工之妙。因為依據中國古代魏晉南北朝和隋朝的一些史料文獻記載，端午節時有將菖蒲等草藥入酒服用以避邪之習俗，流傳到了日本，據說古時候端午節當天，朝中群臣會頭戴菖蒲髮飾聚集武德殿，且天皇會將以草藥做成的「藥玉」賞賜給大家。不僅如此，貴族之間亦有製作藥玉，相互贈送的禮俗。在奈良時代的相關文獻中，也能找到「菖蒲頭飾（菖蒲のかずら）」的相關記載。

圖片來源：AC寫真

正也是由於菖蒲葉形如劍，且日文發音和「尚武」相同，所以其實在日本古代端午就也有是男孩節日的假說，因此也才會有要在家中裝飾「五月人形」並在院子裡插上鯉魚旗的文化出現，並延續到今。據說，直到江戶時代時，日本的孩子還常常會在端午節時，到河邊打石頭戰，只是後來因為因此受傷甚至死亡的人數越來越多，因而被禁止。取而代之的，則是以菖蒲葉作為刀，互打嬉戲，稱作「菖蒲切り（Shoubu Kiri）」。（這個溫和多了，丟石頭好可怕。）

看到這裡，你是否也感受到了，菖蒲在日本端午節中扮演的重要角色？但為什麼菖蒲之餘台灣的端午節，好像就沒那麼重的份量？

因為心中如此疑惑，於是又查了關於菖蒲的資料，這才發現，菖蒲其實是溫帶植物，所以對於出身在亞熱帶熱帶小島的我們來說，本來就比較難見到。或許又加上日本在傳統文化與生活植栽這部分，一直都還蠻有意識的，所以無怪乎在日本能見到菖蒲花及花園景緻的。從今以後，我想我個人也會將初夏端午賞個菖蒲花兒這件事，記在心上。（笑）

日本的端午風景② 吃柏餅

5月初的日本超市或是商店街的和菓子店中，都能見到柏餅的身影，是為5月5日端午的習俗之一。吃柏餅的習俗，主要自江戶時代開始，且是日本特有的習俗，由於柏樹在長新芽前舊葉是不會落下的，亦象徵著「家族子嗣不絕」。據說早先柏餅也只是關東一帶的文化，畢竟日本國內有些地方沒有什麼柏樹，而後是開始從中國和韓國進口柏葉後，才讓柏餅得以普及。

餅身主要以粳米磨成的「上新粉」製作，內餡兒最常見的莫過於紅豆泥餡兒和紅豆粒餡兒。特別一點還有味噌餡兒，尤其是在京都，可以嚐到白味噌餡兒的版本。而包著餅的柏葉，要不要一起吃也是因人而異，現在有些廠商為了省成本，也會把柏葉換成塑膠紙片。而在近畿以南的地區，由於柏葉比較少見，因而也會使用一種叫「菝葜」的植物的葉子，上下夾住柏餅。如果之後大家到日本旅遊時，想要嚐嚐看柏餅，可以留意一下，在日本兵庫縣有個鹿鳴神社，那兒的柏餅可是名物，參道上可見到好幾家柏餅鋪，且一年四季都有販賣。

圖片來源：AC寫真

日本端午風景③ 關於日本粽子

雖說前面介紹了柏餅，不過據說在日本的東北、北陸、山陰等地，端午節還是吃粽子比較多。只是日本的粽子，和華人的粽子又有點不一樣，而依據地方之地理特徵，粽子的用料也不大相同。雖說根據江戶時代的本草書《本朝食鑑》記載，日本曾有4種不同的粽子，不過今天依然能見到的，只剩下主要的其中兩種，分別是現在在新潟縣也能見到的「三角竹葉糯米白粽」，和在和菓子店比較常見「御所粽」，也被稱作「內裏粽」，主要是用粳米製成，大多會搭配黑蜜、黃豆粉等品嚐。（讓人想起鹼粽w）

圖片來源：農林水產省

日本端午風景④ 鯉魚旗隨風飄揚

前文已經和大家提到過，由於菖蒲的關係，其實日本古代端午就有男孩的節日的假說，因而也有懸掛鯉魚旗的習俗，延續到今日，國曆5月5日正式被定為國定假日兒童節，飄揚的鯉魚旗自然成了日本端午非常有特色的風景。據說，最早會有掛鯉魚旗的文化，不外乎受到中華文化之「鯉魚躍龍門」的說法影響，希望自家的孩子也能「登龍門」。有趣的是，掛鯉魚旗這樣的端午風景，早期是關東一帶才能見到的風景，並非日本全國都有這樣的習慣。

日本端午風景⑤ 甲冑金太郎與五月人形

為了為自家的男孩子們祈福，端午除了要在屋外掛上鯉魚旗外，在家中也要放上「五月人形」裝飾。所謂的「五月人形」，是日本端午及兒童節裝飾的娃娃統稱，他們通常會有甲冑、刀劍、武士人偶，或是像桃太郎、金太郎、弁慶、鍾馗等武將形象，希望自家的男孩們可以健康成長。

有點熟悉卻又新奇的日本端午文化

經過這次小小的業餘研究和整理，發現對於端午節這一東方傳統節日又有了更多認識，從小耳濡目染的端午節習俗，原來還有這麼多有的沒有的樂趣。雖然這樣的日子裡，一心還是很想吃台灣的肉粽加甜辣醬，不過也對日本的粽子、柏餅和去看菖蒲花這些事更有興趣了。（樂）總之，大家端午節快樂囉。

部分圖片來源：農林水產省、AC寫真

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