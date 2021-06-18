鐵道上的五星美食旅宿饗宴！日本高級「奢華系觀光寢台列車」3+1選美翻

TWILIGHT EXPRESS 瑞風：瀨戶內海、大山的日本原風景之旅

由JR西日本營運的高級高華寢台列車「TWILIGHT EXPRESS瑞風」，主要自關西出發，穿越在山陰山陽之間，能坐著豪華列車，周遊有著西日本諸多「日本原風景」之絕景，包括了日本海、瀨戶內海、大山等自然美景，並號稱是「日本最美的移動飯店」。

以「優質復古」為著概念，列車外觀採用沈穩的墨綠塗裝，車廂內部的設計，則有以木質打造的明亮系和沈穩系兩種房型風格，包括房間、食堂車廂及酒吧空間等，而展望車廂則有些現代感。

TWILIGHT EXPRESS瑞風的行程，主要有「兩天一夜」及「三天兩夜」兩種，其中兩天一夜的行程中，又細分成「山陰上行」、「山陰下行」、「山陽上行」、「山陽下行」4種，而三天兩夜山陽山陰周遊。隨著季節不同，形成要價也會有所變動，而基本價格為1人325,000日圓，包括了食宿與移動。

基本資訊

TWITWILIGHT EXPRESS 瑞風

營運公司：JR西日本

運行地區：山陽山陰

出發車站：JR大阪站、JR新大阪站、JR下關站（依行程不同而異）

基本價格：325,000日圓/人起

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TRAIN SUITE四季島：深度探訪 遇見不一樣的東日本

香檳金色的塗裝，三角幾何組成的特殊車窗，由JR東日本運營的高級豪華寢台列車「TRAIN SUITE 四季島」散發著優雅知性美，穿梭於日本東部與東北一帶。會採用這樣的外形設計，無疑與其企劃概念相符——「深遊、探訪」，在四季變遷中，深品這塊土地深處的自然、人文與藝術之美。

優雅的塗裝之下，車廂內部設計則以現代和風為主，在客房的部分採用包括現代和室，或是和風洋房的設計。沈穩木製的裝潢，搭配精緻的傳統織物，在以黃光為主的照明下，營造出格外靜謐地氛圍。有的房間內還設有檜木風呂，即便是在列車中，亦能享受泡澡放鬆的好時光。貫徹TRAIN SUITE四季號的典雅氣質，用餐空間內的裝潢採用的是稍微淡色的木質素材，素雅簡單卻帶著精緻感。若登上展望車廂，展現眼前的是宛如流動美術館般的空間，純白色的空間，三角幾何造型的車窗外，映入的是各地、四季不同色彩在窗外放映，上演沒有劇本一樣精彩的電影。

雖說TRAIN SUITE四季島運行的範圍以日本關東與東北為主，不過也是有特別行程會跑到北海道的。其下依季節不同，行程內容亦不相同，基本上有以關東一帶為主的兩天一夜行程，和以東北為主的三天兩夜行程，而今年配合東北復興的計畫，也有五天四夜的東北行程可選擇。就以目前正在募集中的秋冬兩天一夜的關東旅來看，一人旅費要價370,000日圓（雙人SUITE ROOM）。

基本資訊

TRAIN SUITE四季島

營運公司：JR東日本

運行地區：關東、東北

出發車站：JR上野站

基本價格：370,000日圓/人起

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九州七星號：大人的九州旅 遇見新的自我

作為日本觀光寢台列車的大前輩，由JR九州運營的「九州七星號（ななつ星in九州）」今年已邁入第8年。以九州7縣為代表，命名為「九州七星號」，亦由7節車廂組成，載著乘客體驗九州這愛土地上，包括自然、美食、溫泉、歷史文化、能量景點、人情與列車7大主題，並希望透過寢台列車這樣的旅行方式，能讓旅客在旅程中遇見新的人生與自我。

不同於TWILIGHT EXPRESS瑞風的墨綠復古，九州七星號外型採用深紫色塗裝，搭配復古金色點綴，而其車身上的星徽，更給人留下深刻印象。車廂內部採用和洋相融的設計風格，整體以古代漆器的顏色為主，雖說在內裝素材上，一樣以木質為主，但其多雕刻並巧妙搭配金屬素材的設計，呈現出不同於前面兩台寢台列車的另一種帶有皇家之雅氣，卻又不是那麼張揚高調。

馳騁於九州大地上，九州七星號的旅遊行程，以兩天一夜及四天三夜為主，大多以九州北部巡遊為主，當然也有能到訪鹿兒島的行程選項。而就兩天一夜雙人房的行程來看，一人旅費則為360,000日圓起。在2020年7週年的紀念時，JR九州也做了特別企劃，拍攝了特別紀念影片、推出小說，並動員地方居民一起，感謝各界這些年來對於九州七星號的支持，而九州人們的笑容與感謝的話語，亦在2020年疫情中展現出特別的力量，一應九州七星號想要讓旅客體會的九州的人情。

基本資訊

九州七星號（ななつ星in九州）

營運公司：JR九州

運行地區：九州

出發車站：JR博多站

基本價格：360,000日圓/人起

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同場加映 THE ROYAL EXPRESS 北海道

前面介紹了三台豪華寢台列車，接下來要介紹的是，去年開始在北海道運行的豪華觀光列車「THE ROYAL EXPRESS～HOKKAIDO CRUISE TRAIN～」。為了振興前些年因為地震影響的北海道地方，東急株式會社與JR北海道及JR貨物合作營運「THE ROYAL EXPRESS～HOKKAIDO CRUISE TRAIN～」，由於北海道的鐵路系統中，還是有一部分是非電氣化區間，因而採用以機關車頭帶電源車及客車車廂的組成方式運行，蠻有北海道特色。

從這輛豪華觀光列車的外表，其實很容易辨別出來車廂種類——陽光黃色塗裝的是機關車，皇家藍色車身的是客車車廂，而介於其中的白色車廂，則是電源車，提供客車車廂內的所有電力。而在皇家藍色塗裝的客車車廂中，採用一樣具有皇家貴氣感的內裝設計。無論是內部各式精緻的木刻雕飾，還是座椅上繁複的花紋，都能見得其奢華美感。

THE ROYAL EXPRESS～HOKKAIDO CRUISE TRAIN～的行程，主要是四天三夜巡遊，自札幌出發，經十勝帶廣一帶，到釧路知床及北見一帶，再經富良野美瑛旭川回到札幌。由於觀光列車非寢台列車，車內只有提供餐點，而住宿是安排飯店住宿。以今年（2021年）8～9月的預約公告來看，這樣四天三夜的行程，最低單人旅費為720,000日圓含稅。

同樣是東急企劃的THE ROYAL EXPRESS，另外還有橫濱出發的伊豆版，有興趣可以參考THE ROYAL EXPRESS官方網站。

基本資訊

THE ROYAL EXPRESS～HOKKAIDO CRUISE TRAIN～

營運公司：東急、JR北海道、JR貨物

運行地區：北海道

出發車站：JR札幌站

基本價格：720,000日圓（含稅）/人起

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鐵道旅最高憧憬？孝親也合適的豪華列車旅

看了這麼些台精緻豪華的列車，若可以先不考慮預算讓你選擇，你會怎麼選？若喜歡那句「小孩才做選擇，我全都要」的話，那就從今天開始為這趟旅程存錢吧。（笑）這樣能節省移動時間，又能舒服在車上享受服務的旅行方式，感覺也蠻適合作為孝親行的選擇，不僅長輩們可以玩得開心，自己感覺也能省力不少。

在疫情退散之前，大家有很充足的時間可以規劃並儲蓄，期待成行的那一天囉。

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