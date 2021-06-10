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鐵道迷圓夢了！日本3家「無人車站飯店＆民宿」　住在真正的電車站

聯合新聞網 / 窩日本

【撰文:Shinon/ 窩日本】

雖然裝潢得美輪美奐的時尚飯店或是和風的溫泉旅館也很棒，但如果想要一些讓人難忘的特別回憶，那要不要考慮住在電車站裡呢？

這次要介紹的可不是裝飾成電車的主題飯店，而是貨真價實的電車站，來看看它們位在哪裡吧！

1. 靜岡縣二俁本町站 INN MY LIFE

天龍濱名湖鐵道天濱名湖線是靜岡縣的當地鐵路，乘客數量不多，但沿線可以看到天龍川、濱名湖與充滿綠意的郊外景色。而其中的二俁本町站就把連接著站舍的空間改造成飯店INN MY LIFE，讓大家可以住在車站內。

與當地懷舊的氛圍不同，房間可是是非常潔淨又好看，純白的牆壁與木造地板呈現出日系風格。不只房間內用上靜岡縣當地品牌設計家品，連衛浴用品都選用MARKS&WEB等高級品牌。在這裡住一晚，早上聽著火車轟隆隆的聲音醒來，再來一客使用當地食材製作的早餐，細細品味靜岡縣的人情與風景。

INN MY LIFE網站

2. 群馬縣土合站 – DOAI VILLAGE

JR上越線土合站本來就是一個很特別的車站，月台設在深層的隧道中，要走出站外可是需要爬上一條462級、長338公尺的樓梯！然而，很可惜這個車站的使用人數並不多，平均每日可是只有20人使用。為了活化這個有趣的車站，於是在站外連結起露營設施，讓大家在車站邊享受豪華露營！

DOAI VILLAGE有4個小帳棚，每個帳棚內都設有床舖，靠近車站的那一個還可從窗戶看到電車經過呢！除了在營地享受BBQ、三溫暖，也可以回到車站內的咖啡廳喝杯咖啡休息一下。平常去露營，不會開車的話可是難以去到郊外的營地，就在電車站旁邊的超方便位置，結合自然與車站，值得你來體驗！

DOAI VILLAGE網站

3. 北海道比羅夫站 – 駅の宿ひらふ

最後要介紹的這家車站民宿是在JR北海道函館本線上，在飯店預約網站上介紹交通時非常逗趣地寫著「從比羅夫站徒步17步」，號稱是日本全國距離月台最近的住宿設施。

駅の宿ひらふ是把站內不再營運的舊辦公室改建而成，裝潢比較簡樸，但住在這裡可以享用炭火燒烤或火鍋，食材當然是來自北海道的美味食材。夏季時還可能體驗旅館特製的露天風呂，竟然把一根大樹木掏成浴缸，如此自然的泡澡真是前所未見！

駅の宿ひらふ樂天預約網站

如果普通的住宿體驗已不能滿足你，那何不試試這些車站飯店及民宿呢？鐵道迷千萬不要錯過！

窩日本推薦閱讀：2020年青春18通票開賣囉！青春18是什麼？去哪買？發售日期甚麼時候？　

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