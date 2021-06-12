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書中自有茶屋？日本LUPICIA新推2021年版「100種茶書禮盒」 開喝百種風味茶
【撰文:窩日本快訊/ 窩日本】
「LUPICIA」是販售紅茶、綠茶、烏龍茶等各式茶類，有著「世界茶品專賣店」之稱的品牌。喜歡喝茶的朋友們到日本是不是都會到LUPICIA買茶補貨呢～不僅可以買來在家享受美味的茶品，LUPICIA精緻的包裝也是送禮的最佳選擇！
除了店鋪販售的一般茶包商品外，每年LUPICIA還會推出限定的茶書禮盒，每次都有不同的主題，吸引愛茶的朋友搶購蒐藏。例如2020年推出「日本三十景」的茶書禮盒，將日本的四季之美都裝進了茶書裡面，透過品茶彷彿就能體驗到日本傳統之美、遊覽全日本。究竟今年推出了什麼樣的故事呢？
2021年茶書禮盒將在6月20日發售，現在已可透過官網上網預約，且數量有限！！今年的主題是「100種茶書禮盒」，含有經典的紅茶、綠茶、烏龍茶以及各式花草茶，多達100種的種類是不是超級豐富～
LUPICIA在2021年的茶書禮盒
以歐洲正統的法式茶點沙龍為主題，禮盒設計成宛如字典般有著札實厚重的份量，包裝設計成古典室內裝潢般的裝飾圖樣。單包裝的茶包以美麗的漸層色設計，要讓大家在家品嘗時都能享受更加絢麗的家庭午茶時光。
https://www.lupicia.com/
不論是工作時、做家事時、與家人的下午茶時光，又或是休假前的放鬆時光等等，讓LUPICIA的100種風味茶包為你的生活增添色彩，讓忙碌的每一天有個療癒放鬆的美好時光。到日本旅遊的朋友千萬別錯過囉~~
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