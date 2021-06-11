今年夏天還能賞煙火嗎？2021日本12大「最美花火大會」活動一次看

2021隅田川煙火大會

作為東京三大煙火大會之一，隅田川的煙火在外國人圈中一直是非常有人氣且代表性的煙火大會。當年德川吉宗為了渡因飢荒和疾病過世的人民，而在隅田川邊祭水神，也祈求惡疾退散，成了最早的隅田川花火大會，行之有年後，出現了專門的花火師這一職位，而隅田川花火大會，變成了花火師們的競技之場。去年受到新冠肺炎疫情影響，隅田川煙火大會停辦，而今年配合東京奧運，煙火大會則預計改期為2021年10月23日（六）舉辦。

2021足立的花火

足立的花火大會雖然相比隅田川的煙火大會名氣少減，但卻評價極高。自大正時期便開始的足立去花火大會，本名作「千住花火大會」，曾在昭和年間因戰中止，直到二戰後才得以延續，畢竟荒川河岸施放，觀賞空間相對寬闊，且近而有魄力，頗受當地人好評。去年因為疫情取消的足立的花火，今年原改在11月6日（六）舉辦，然而如今卻已宣布取消。

影片來源：AQUA Geo Graphic Youtube

2021板橋花火大會

東京板橋與埼玉戶田共同舉辦的「板橋花火大會」，往年多在8月舉辦。而今年為配合東京奧運，目前預計延到11月6日補辦。

2021葛飾納涼花火大會

兩津勘吉所在的葛飾區的夏日花火大會，往年夏天會在江戶川河岸施放。今年配合東京奧運，煙火大會調整至10月5日（二）舉行，且施放時間也會比往年早50分鐘，在18:30開始施放。

2021栃木那須林多湖煙火大會

去年在日本國內煙火大會全軍覆沒的環境下，位於栃木那須高原的林多湖煙火大會是少見照常舉辦的煙火大會。而今年，也一樣，將在7月17日（六）、7月22日（四）～7月25日（日），於那須高原林多湖家庭牧場舉行。

影片來源：Epinard Nasu Youtube

2021大阪天神祭奉納花火

擁有千年歷史，日本三大祭典之一的大阪天神祭，祭典最後的煙火，一直以來也是當地的夏日風物詩。無奈今年由於疫情持續影響的關係，也已確定停辦。

2021大阪浪速淀川花火大會

最早在平成元年（1989年），由市民志工手作煙火施放的煙火大會，如今已是大阪地區的夏日風物詩，亦是最大規模及最高人氣的煙火大會。只可惜，今年延續去年，由於受到疫情影響，也已宣布停辦。

影片來源：運営委員会なにわ淀川花火大会Youtube

2021滋賀長濱北琵琶湖花火大會

被選為「日本全國最想看的煙火大會20」，在滋賀長濱市舉辦的人氣煙火大會「長濱北琵琶湖花火大會」，目前計畫將在2021年9月17日（五） 19:30〜20:30之間施放。

2021青森睡魔祭協贊之青森花火大会

根據日媒報導，今年一樣受到疫情影響，東北三大祭典的青森睡魔祭目前已考慮停辦。不過祭典最後的煙火大會，目前是已確定停辦。

2021秋田大曲的花火

作為日本著名的全國煙火競技大會，秋田大曲的煙火自1910年開始舉辦，而今年也將如期舉行。目前計畫將在8月28日（六）舉辦，不過礙於日本國內疫情擴大的關係，目前官方網站上的公告表示，6月底會再判斷是否將如期舉行。實際上，原本今年3月計劃舉辦的「大曲的煙火～春之章～」，一度延期到6月12日。然而由於近期疫情依舊未穩定，因而目前已決定取消。

2021島根出雲祭

山陰島根著名的結緣地出雲市，每年夏天最大的祭典「出雲祭」，今年已宣布取消。不過，主辦方表示，目前正在研議相關代替企劃，以及無觀眾的煙火大會。

2021新潟長岡祭大花火大會

日本三大煙火大會的新潟長岡祭大花火大會，原定在8月2日（一）、3日（二）舉辦，然而今年也已宣布取消活動。

影片來源：長岡花火公式YouTube

煙火大會一直是日本的夏季風物詩，去年雖然因為疫情的關係，很多煙火大會都取消了，但還是有一些線上或是遠距的煙火大會舉辦，例如「Cheer Up！日本全國煙火計劃」等。今年看下來，因為東京奧運和疫情，感覺煙火大會依然會在今夏缺席，若真的想感受「夏季煙火」的感覺，也許可以透過Youtube上的影片，或是⋯⋯自己在注意安全無虞的前提下，玩玩仙女棒吧。

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