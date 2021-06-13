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療癒系車廂！ 電車上遇見動物寶寶們 日本咖啡品牌Mt. RAINIER 聯手動物園

JAPANKURU / JAPANKURU日本酷樂

讓動物寶寶佔領電車車廂

自4/16起在日本東京、大阪等城市搭乘電車時，也許會發現滿車廂的廣告都被各種可愛的動物寶寶們佔領——那是日本森永乳業旗下的知名咖啡飲料品牌「Mt. RAINIER」與旭山動物園、那須動物王國等動物園聯手，推出的新廣告企劃「深深深療癒（深〜く癒される）」中的「深深深療癒車廂」。

電車車廂內，包括車頂橫幅廣告、置物架上的連幅廣告、車廂中的螢幕看板廣告、車窗廣告等，那些平時大多是語言學習、全身脫毛、啤酒等內容佔據的版位，如今都被可愛的動物寶寶們佔領——尤其是螢幕看板上，還會播放著在動物園的拍攝的動物寶寶們的影片。

Mt. RAINIER表示，當前似乎看不到盡頭的新冠肺炎疫情，不僅改變了大家的生活方式，也給人們帶來了可視及不可視的壓力。因此，透過這次與動物園一起推出的新廣告企劃「深深深療癒」，希望透過動物寶寶們純真可愛的模樣，可以帶給社會大眾一些療癒溫柔的力量。無論是一杯咖啡也好，一張小動物的照片或一段小動物的影片也好，都希望能在車廂內帶給乘客盞茶時刻的療癒。

當然，這「深深深療癒車廂」只是本次廣告企劃中的一部分，除此之外，Mt. RAINIER也開設了「深深深療癒」主題網頁——粉彩色的設計，搭配各式各樣動物寶寶們的照片與影片，讓人非常直觀地能感受到那一份可愛感。與此同時，配合企劃，其咖啡商品的外包裝也推出期間限定的動物寶寶版本，也希望能透過這次的特別企劃，能增加自家咖啡商品的銷量。

有趣的是，透過這次與動物園合作的廣告企劃，所銷售商品之獲利，會有將捐贈到對應的動物園中，用以照護這些動物寶寶們。如果有意資助這些動物園進行動物寶寶的培育，也是可以透過購買咖啡的方式來幫助所喜歡的動物寶寶。如果想要搭乘「深深深療癒電車」，東京的朋友可以選擇乘坐JR線或東京地下鐵線，而中部則可搭乘名古屋鐵道東山線，至於關西，則以阪急線為主，留意一下會不會遇到小動物們吧。

延伸閱讀：相撲衝浪撐竿跳！法國東京奧運宣傳動畫超人氣 北齋浮世繪風重燃奧運熱血

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動物園 咖啡 東京

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