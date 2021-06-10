對抗潮濕雨季撇步！日本梅雨季實用神物5選　吸水傘套、磁鐵傘架必買

與潮濕天氣共處 需要一些小幫手

台北的多雨潮濕也是出了名，但在台北生活時，除了家裡會有除濕機、防霉乾燥劑和雨傘之外，對於防潮這件事其實沒有再多用心。來到東京後，一應日本「季節性」強的概念，每到初夏的5、6月將迎來梅雨季時，市面及媒體上就會出現各式各樣雨具及防潮生活雜貨，且種類真的是多到讓我有種「原來還可以這樣」的驚奇感，可謂之醍醐灌頂。

下面挑一些個人覺得在台灣北部或其他多雨地區生活的人們，應該也蠻好用的生活雜貨分享。說不定大家生活在的地區也可以找到類似的產品，或是之後到日本來購買也是不錯。

① 基本款！超吸水防潮雨傘套

雖然說很多摺傘都會有附傘套，但那大多都只是薄薄的一層，並不適用於淋濕了的雨傘。對此，若能這種內有超吸水素材的傘套加持，即便是淋濕了的折傘，也能安心放入包包中，帶回家在曬乾，無論用於平時生活，還是登山戶外活動，都還蠻方便的感覺。其實網上一搜，才發現在台灣的網購也能找到這樣的商品，不過日本有些雜貨店，能看到一些設計也蠻不錯的選項。

② 撐傘免手持 隨身撐傘架

這個不僅僅是下雨天，面對即將到來的夏天，這個可套在肩膀上的免手持傘架，還真的讓人很想試試看。（笑）畢竟這樣能將折傘固定在身上，可以空出兩隻手來做其他事情，對於愛拍照的朋友來說，會讓作業方便許多（？）。

其實這類可以固定在身上的傘，在台灣也能找到，只是日本這款商品厲害的是，它不僅可以將傘固定在身上，還適用於嬰兒車、自行車等地方。

③ 省空間！百元店的磁鐵傘架

雨傘的居家空間收納，想必對於不少朋友來說也是一個小煩惱之一，每次看到自家門口東倒西歪的雨傘，或許也會忍不住眉頭一皺。日本的百元店DAISO有一款磁鐵式的傘架組，非常受歡迎，尤其對於在外租屋一族來說，可貼在鐵門後面的傘架，既節省空間又方便收納。而且無論折傘還是長傘，都可以使用。

雖然說是傘架，不過也有很多「生活達人」會將這傘架用在浴室或廚房等其他空間中，真的是非常方便的生活雜貨之一。

④ 室內曬衣速乾！衣物乾燥風扇除濕機

對於租屋一族，尤其是居住處無陽台，或光線不佳者來說，在室內曬衣服是生活日常，而遇到梅雨季時，最頭痛的莫過於衣服曬不乾這件事。衣服曬不乾，不僅房間內潮濕不說，衣服也會有潮濕的味道。目前在台灣市面上，也有不少針對室內晾衣的衣物乾燥除濕機，但它們大多都長得更像除濕機。日本這裡能找到稍微「變異」的機種，它們更像是除濕機加電風扇的合體，能夠變換角度，甚或是360度旋轉送風，似乎能更有力地加速室內晾乾衣服的效率。

⑤ 乾燥衣物還不夠！被子床鋪、鞋子也得乾燥

乾燥了衣物，但若因為潮濕，床鋪被子也濕濕的不是也很難受？別擔心，因為日本人因此也針對乾燥被褥開發了專門的機器，真的是讓偽台北人的我感到驚⋯⋯訝也不知道是驚喜。的確，潮濕悶熱的確容易讓細菌孳生，而床被這種親膚用品，若不乾淨很容易會讓皮膚出現問題。所以，如果能有一台這樣的機器，也是挺不錯的？

更重要的是，這機器不僅能乾燥你的被窩，還可以⋯⋯乾燥你的鞋子！這點似乎比乾燥被窩更加深入人心（？）。

梅雨季節 生活大作戰

或許大家已經知道，今年日本櫻花季提前到來，因而梅雨季也比往年早報到一些。看了這些日本的梅雨季防潮神器，在佩服他們真的很「認真生活」的同時，也不禁有點心癢癢。（好想要衣物乾燥除濕機⋯⋯）這次為大家選的這5個雨季神器，你最想試用哪一個呢？

延伸閱讀：淺草新地標！UNIQLO優衣庫淺草開幕直擊 當老江戶風遇見簡單時尚

你認識的不認識的日本，都在「JAPANKURU日本酷樂」 也要追蹤「JAPANKURU日本酷樂粉絲團」

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」