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擁有它，晴雨皆浪漫！ 日本人氣雜貨大正浪漫的「山茶花彩繪玻璃雨傘」

聯合新聞網 / 窩日本

【撰文:窩日本快訊/ 窩日本】

知名的日本雜貨網站Felissimo販售著包羅萬象的商品，不論是男女服飾、童裝、文具用品、廚房用品、美容/健康等等應有盡有。旗下的雜貨品牌「YOU+MORE!」更時常推出趣味的特別商品吸引大眾目光，像是前陣子有名的水母雨傘、牡蠣隨身化妝鏡」等等，這次又推出了什麼吸引眼球的商品呢？

「YOU+MORE!」預計在今年7月推出以大正時期復古風為靈感的「山茶花彩繪玻璃雨傘」，你能想像要如何把美麗的彩繪玻璃印製在雨傘上嗎？

玻璃彩繪雨傘的靈感來自於創作者在旅行時，沿著城市街道悠閒散步，在穿過一個舊建築物時，來到一個陽光灑落在美麗玻璃彩繪窗的房間，這樣的景緻讓創作者聯想到過去在葡萄牙阿格達所舉辦的「雨傘節」。

看到在空中翩翩起舞的雨傘，以及溫暖的太陽穿透過五顏六色的雨傘時，傘面上的圖樣被映照在建築物或馬路上，壯觀的景致美不勝收。

因此創作者將這樣的靈感帶回日本，並以山茶花結合幾何圖案的獨特花樣，呈現具有大正浪漫色彩的彩色玻璃圖案，雨傘、彩繪玻璃、山茶花…綜合各種元素展現出創作者對於大正時代的浪漫想像。

雨傘長度約60公分，即使是穿著和服的下雨天也不用擔心淋到雨，不論晴雨天，只要撐開這把傘都能感受到令人憧憬的世界。

広げればあこがれの世界 大正ロマンなステンドグラスの傘

售價:1,980日幣

預計發售日:2021年7月

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